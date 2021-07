Ormai è una cosa risaputa, i reboot sono la moda del momento poiché si tratta della giusta occasione per far tornare in voga i titoli più amati del passato e per farli conoscere alla nuova generazione. Sono sempre più i nuovi reboot in arrivo, l’ultimo annunciato è quello di Pretty Little Liars.

La serie tv americana è andata in onda dal 2010 al 2017 per un totale di sette stagioni dove abbiamo seguito le storie di Aria, Emily, Hanna e Spencer alle prese con A. Una serie molto amata dal pubblico che, spesso, è rimasto con il fiato sospeso e con il desiderio di vedere nuovi episodi. Così sarà e se ne prenderanno cura Roberto Aguirre – Sacasa (già noto per essere lo showrunner de Le terrificanti avventure di Sabrina) e Lindsay Calhoon (già nota per Riverdale). Venti anni dopo ci ritroviamo a Millwood e, così come per il reboot di Gossip Girl, non troveremo le stesse ragazze protagoniste a cui siamo stati abituati nel passato. Ci saranno nuove ragazze, quattro amiche perseguitate da A, uno sconosciuto in cerca di vendetta per cose compiute dai genitori delle ragazze.

Una foto dalla serie tv Pretty Little Liars .

Il titolo del reboot sarà Pretty Little Liars: Original Sin e sono già stati resi noti i nomi di parte del cast. Troveremo Chandler Kinney nei panni di Tabby, un’aspirante regista con l’amore per il noir (sulla falsa riga di Alison), poi Maria Reficco che sarà la campionessa sportiva Noa. Invece, notizia dell’ultima ora è l’arrivo nel cast di Bailee Madison, già nota per aver vestito i panni della giovane Biancaneve in Once Upon a Time. L’attrice interpreterà Imogen. Manca ancora il quarto nome per concludere la rosa delle protagoniste: sarà per caso quello dell’attrice Lucy Hale, già protagonista di Pretty Little Liars nei panni di Aria? La ragazza ha sempre detto che sarebbe felice di tornare a vestire i panni di Aria in un possibile reboot della serie tv, ma per il momento si tratta solo di rumors e non vi sono certezze. Per quanto riguarda la data di uscita non è ancora stata resa nota, ma sappiamo che andrà in onda su HBO Max.

