Oggi ho recuperato Adrift (Resta con me) tra i film più popolari su Netflix. È un film che conoscevo solo di nome ma che non avevo mai visto.

Te lo racconterò in questa recensione senza spoiler.

Di cosa parla Adrift?

Tami Oldham (Shailene Woodley) è una giramondo con un debole per le nuove avventure. Ha lasciato la sua famiglia d’origine a San Diego e si è stabilita per una breve pausa sull’isola di Tahiti. Tami ha la fortuna di trovare lavoro nella manutenzione delle barche. L’anno è il 1983.

Sul molo incontra Richard Sharp (Sam Claflin), un uomo affascinante, filosofico e sensibile che viene dall’Inghilterra e ha costruito la sua barca tutto da solo e ama navigare tanto quanto lei. Non ci vuole molto ai due per innamorarsi e fare progetti per il futuro. Una ricca coppia inglese offre a Richard 10.000 dollari per portare la loro lussuosa barca da Tahiti a San Diego. Accettano il lavoro e iniziano la loro prima avventura insieme in mare.

Adrift è diretto da Baltasar Kormakur e basato su Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea di Tami Oldham. Tami e Richard credono che il loro viaggio nel Pacifico durerà quattro mesi, ma vanno incontro a un uragano. Richard viene gettato in mare e la barca è quasi distrutta. Tami non solo lo salva e cura le sue ferite, ma rende di nuovo la barca in grado di navigare. Tuttavia, ci vorrà tutta la sua conoscenza, coraggio e forza d’animo per sopravvivere per 41 giorni alla deriva in mare.

Le sequenze della tempesta sono fortemente spaventose e la storia dei loro valorosi sforzi per sopravvivere è avvincente.

Adrift ti mostra perché navigare in alto mare può diventare una religione per le persone che amano l’acqua e come sopravvivere alle tragedie più pericolose sia un modo per connettersi a Dio. Ovviamente il film non sarebbe stato così interessante senza la forza bruta, l’intelligenza, la concentrazione e la fiducia in se stessi dei due protagonisti. Claflin ci sa fare nelle vesti di un uomo con un cuore premuroso, e chiaramente, Woodley è la ragazza che vorresti sempre al tuo fianco a bordo della scialuppa di salvataggio. Contusa e sanguinante, ha un ruolo fisicamente punitivo e un incarico pericoloso. Il film è una sorta di test di resistenza per l’attrice e il pubblico allo stesso modo, con Woodley che fa acrobazie e rischia di annegare per mostrarci la sensazione di pericolo che si prova quando si resta intrappolati sulla barca o in mezzo alla vele sott’acqua.

Ho dato 7 al film. Fammi sapere attraverso i commenti se sei d’accordo con il voto. Ti lascio al commento finale della recensione. Il film è disponibile in streaming su Netflix.