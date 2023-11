Di recente Netflix ha lanciato un nuovo film natalizio intitolato Best. Christmas. Ever!.

Il film segue chiaramente i canoni del Natale, cercando di condividere un messaggio conforme a quelli attuali.

Trama

La trama, senza anticipazioni eccessive, racconta di due vecchie amiche che si rincontrano casualmente. Una è gelosa dell’altra, tuttavia il corso degli eventi cambierà radicalmente questa visione. La trama del film è molto semplice e segue i tipici binari classici di questi film. Anche il messaggio condiviso è di pace, armonia, di vivere la vita senza angoscia o venefica invidia. Sono tutti perfetti ingredienti per un film per bambini, anche perché non ci sono troppe domande da porsi. Al contrario, per un pubblico più maturo potrebbe risultare talvolta noioso. Insomma, non stiamo per nulla parlando di un capolavoro, però il film può essere apprezzato da tutti.

Attori e cast

Il cast propone una varietà di attori navigati. Partiamo da Jason Biggs che per l’occasione ha vestito i panni di un padre diligente e di un marito normale. Ammetto di ricordare ancora le sue comiche ed i suoi siparietti in American Pie, prenderlo sul serio è stato molto complesso.

La prima vera protagonista, però, è Heather Graham. Anche lei, però, appare poco tagliata per il ruolo in questione, specialmente se si considera alcuni film per cui ha recitato in carriera.

La seconda protagonista è Brandy Rayana Norwood, cantante ed attrice Statunitense. Alcuni la conosceranno bene, soprattutto perché molte sue canzoni sono piuttosto note.

Regia ed aspetto tecnico

Il film non presenta particolari componenti tecniche da analizzare. Buono l’uso dei filtri, buona la fotografia e le inquadrature. Male il doppiaggio, veramente pessimo. Anche questo film sarebbe meglio vederlo in lingue originale, soprattutto per afferrare meglio alcune battute pronunciate dai protagonisti. Aggiungo: ci sono alcuni siparietti con battute spinte o scene molto legate all’aspetto sessuale. Sebbene la presenza di questi elementi, non risulta mai eccessivamente fuori quota o salace.

Da segnalare la durata: un’ora e venti. Va più che bene, non hanno esagerato.

È davvero un film di Natale?

L’idea concreta è quella di creare un film natalizio. Di recente non è che si siano visti chissà che creazioni, però questo è guardabile. Se si vuol passare un bel pomeriggio in famiglia, però, consigliamo titoli un po’ più sensati, meno sfibrati, più intensi, magari qualche cartone animato della Disney. I classici sono intramontabili. Soprattutto se si considera che, nonostante la presenza delle luci e della neve, della slitta e dei regali, il Natale non sembra mai realmente evocato nello spirito o nell’ambientazione.

Spunti di riflessione

Il film certamente non punta a far riflettere come un grande del cinema. Se dovessi valutarlo per quello che è, posso anche dire che per l’ora e venti proposta non si vive affatto male, anzi.

I discorsi sono molto incentrati sul denaro, sulla vita perfetta, sul contesto della sofferenza e del dramma dopo la perdita di qualcuno. Il finale è un buon riassunto di tutto questo, ma per parlarne bene dovreste prima andarlo a vedere. Diciamo solamente che, con un motto arguto ancor oggi contemporaneo, “I soldi non fanno la felicità”.