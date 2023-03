John Luther (Idris Elba) è tornato e ancora una volta per inseguire un genio criminale. I fan della serie BBC, che è stata trasmessa per quattro stagioni tra il 2010 e il 2019, troveranno ciò che hanno amato della serie nella continuazione cinematografica di Netflix, Luther: verso l’inferno. Il film ha piccole ambizioni: fondamentalmente quello di essere una sorta di episodio speciale esteso della serie TV. Mantiene questa promessa ma non fa molto di più.

Scritto dal creatore della serie Neil Cross e diretto da James Payne (che ha diretto episodi di Luther, Outlander e The Alienist), il film riprende da dove la serie si era interrotta. Luther è stato screditato e imprigionato mentre un assassino psicopatico terrorizza Londra pianificando ed eseguendo una serie di atroci omicidi pubblici. Presto Luther esce di prigione per inseguire l’assassino mentre il nuovo capo della polizia, Odette Raine (Cynthia Erivo), insegue Luther.

L’efficacia del film si basa sul trasferimento delle caratteristiche della serie sul grande schermo e, a questo proposito, Cross e Payne hanno successo. Luther: verso l’inferno mantiene la potente miscela di azione dura e guerra psicologica della serie. Mentre seguiamo Luther attraverso Londra, la telecamera è fluida e cattura molto bene gli spazi abitati dai personaggi. La sceneggiatura prende una premessa semplice – cosa farebbe qualcuno per nascondere ciò di cui si vergogna – e ne fa un intrigante gioco del gatto e del topo. Mentre Luther mette insieme gli indizi, il pubblico diventa a conoscenza di come funziona la mente di un serial killer. L’antagonista ha un talento per trovare i segreti delle persone, quindi li usa per ricattarle e fare il doppio gioco. Ha composto un esercito di persone spaventate e disperate, disposte a partecipare ai suoi macabri giochi, che poi trasmette al mondo.

Elba ha il carisma e la presenza di una star del cinema, nonostante i suoi maggiori successi siano arrivati con serie come Luther e la mia preferita The Wire. Qui è evidente perché questo è diventato il suo ruolo caratteristico. Luther fa connessioni intense con le persone, che si tratti di farle rivelare qualcosa di intimo o di cercare di salvare loro la vita. In tutte queste situazioni, gli occhi di Elba dicono così tanto dal modo in cui guarda gli altri attori. Accende lo schermo con eleganza e autorità, trasmettendo così gli istinti sovrumani di Luther.

Idris Elba in Luther: verso l’inferno. Credits: Netflix.

Questo è indubbiamente il film di Elba; nessuno degli altri attori ha un ruolo altrettanto interessante e rilevante. Il capo della polizia Erivo ha due personalità da trasmettere: quella di donna preoccupata e quella di donna al comando. La sceneggiatura inserisce con forza un retroscena personale per il suo personaggio che sembra banale e non in sintonia con i temi complessivi del film. Andy Serkis si diverte a esagerare come il cattivo di turno, anche se la sua performance non va mai oltre la sufficienza.

Con una durata complessiva di poco più di due ore, il ritmo di Luther: verso l’inferno ne risente. Questo thriller è ricco di tensione ma anche contrassegnato da tanto materiale superfluo, come se i registi stessero lavorando sodo per raggiungere quelle due ore. In particolare, la prima mezz’ora funge da preambolo espositivo e manca di emozioni. Tutto ciò è ancora più deludente poiché la serie è nota per le sue stagioni brevi con episodi avvincenti e compatti. Man mano che la storia si sviluppa, l’intrigo psicologico si dissolve in una violenza assurda e giochi mentali con molta violenza inutile. Il film introduce un’idea affascinante: la nozione di persone che si iscrivono per guardare l’omicidio online e la natura voyeuristica del mondo online. Tuttavia, non viene mai approfondita in Luther: verso l’inferno ma rappresenta solo un cambiamento della trama per mostrare più violenza.

Nel tentativo di ampliare il pubblico di Luther, i registi diluiscono ciò che ha reso Luther così coinvolgente come serie TV. Anche se il film può reggersi da solo come opera separata, il nuovo pubblico potrebbe risultare spaesato.

