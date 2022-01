Oggi parliamo di Brazen, il film più visto su Netflix Italia in questo preciso momento. Qual è il genere di Brazen? Potrei catalogarlo come un thriller poliziesco, con qualche tocco di romance. Si basa sul bel romanzo “Brazen Virtue” di Nora Roberts, da cui prende anche il titolo. La premessa è importante per il sottoscritto. Un crime che si basa su un romanzo di successo. Adoro questi film. Purtroppo però, Brazen mi da l’idea di un lungo episodio di una serie tv crime con un finale, ahimè, altamente prevedibile.

In Brazen seguiamo l’autrice di gialli best seller, Grace (Alyssa Milano). È diventata anche una sorta di esperta di criminalità e ha persino lavorato con la polizia su alcuni casi di omicidio in passato. Nel film vediamo Grace tornare nella casa di famiglia a Washington, DC, dove vive la sorella. Le due non si vedevano da 5 anni.

Poco dopo il suo arrivo (molto poco), sua sorella Kathleen (Emilie Ullerup) viene uccisa, il che svela rapidamente la sua doppia vita di insegnante di giorno e performer di notte in un servizio di webcam erotiche, dove Kathleen impersonava la mistress Désirée. Grace vuole dare una mano a risolvere il caso, dove lavorerebbe con il detective Ed (Sam Page) anche se i due hanno appena iniziato una storia.

Ciò che salva Brazen da una trama prevedibile, sono le interpretazioni dei due attori principali. Alyssa Milano (Streghe) si comporta bene nei panni della scrittrice furba e astuta. E Sam Page (Mad Men) è affascinante e conferisce naturalezza al personaggio. Il senso di protezione che manifesta nei confronti di Grace risulta credibile dopo l’appassionante storia d’amore che nasce tra i due.

Non dimentichiamoci che il target di questo thriller poliziesco di Netflix sono sicuramente le donne, quindi il suo ruolo diventa molto importante in questo senso. Proprio come quello di Alyssa Milano, ma per ragioni diverse. In altri ruoli chiave, abbiamo Daniel Diemer (Black Summer), Matthew Finlan (October Faction) e David Lewis (Child’s Play). Il cast di supporto è meno incisivo rispetto ai due attori principali.

Cosa non funziona in Brazen? I colpi di scena del caso diventano sempre più ridicoli man mano che il film giunge all’atto finale e i terribili dialoghi fanno sembrare leggermente esilarante ogni scena drammatica chiave.

Prima ti ho detto del finale altamente prevedibile. Cosa non funziona? Se riuscirai a leggere un cartello, capirai chi è l’assassino molto tempo prima della grande rivelazione, il che è fantastico se vuoi semplicemente sederti e guardare quanto diventa sciocco il finale senza preoccuparti di seguire la trama. Se solo Mitchell avesse ambientato Brazen a Natale, avrebbe potuto avere tra le mani un cult e invece… dovrà accontentarsi di un modestissimo thriller che però, però, sta avendo successo su Netflix grazie alle interpretazioni di Milano e Page.

Brazen è disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 13 gennaio 2022. Fammi sapere cosa ne pensi tu del film attraverso i commenti.