“The In Between – Non ti perderò” è una storia travolgente di vita, morte e oltre, con Joey King e Kyle Allen nei ruoli principali. Il film è diretto da Arie Posin (Kidnapped – Il rapimento) ed è scritto da Marc Klein, che in precedenza ha scritto molte sceneggiature famose tra cui Biancaneve (Mirror Mirror). Il cast di supporto comprende Kim Dickens, John Ortiz e Celeste O’Connor.

Netflix descrive “The In Between – Non ti perderò” come:

“dopo aver perso l’amore della sua vita in un tragico incidente, un’adolescente col cuore spezzato inizia a credere che l’ex fidanzato le manda segni dall’oltretomba.”

“The In Between – Non ti perderò” segue la storia di Tessa, una giovane ragazza con un passato difficile. È un’aspirante fotografa che ha paura di innamorarsi, per un motivo giustificato, ma si dà comunque una possibilità quando incontra Skylar, un vero romanticone. Skylar è affascinante e ha una personalità accattivante. Aveva un debole per il lieto fine ma, come vuole il destino, non ne otterrà uno.

Dopo essersi incontrati per la prima volta in un cinema, diventano apparentemente ossessionati l’uno dall’altro e poco dopo iniziano a frequentarsi. Trascorrono un’estate appassionata insieme e programmano un futuro promettente, ma la loro fiorente storia d’amore finisce bruscamente, o almeno così sembra.

“The In Between – Non ti perderò” è una storia avvincente di amore e perdita, intrisa di elementi trascendentali. Il film descrive l’emozione del dolore nel modo più palpabile possibile. Ho trovato l’ambientazione di “The In Between – Non ti perderò” ben costruita. Niente sembra affrettato o forzato. Le scene che includono sentimenti diversi, tipo la morte o la solitudine, evocano prevalentemente agonia, tumulto emotivo, senso di terrore e si svolgono in modo del tutto naturale.

La sceneggiatura intreccia brillantemente due trame distinte, saltando continuamente tra il pre e post incidente, in modo che gli spettatori possano assistere alla storia d’amore tra Tessa e Skylar, nonché al dolore per la perdita di una persona cara. La narrazione mostra anche una rappresentazione realistica degli alti e bassi delle relazioni.

Marc Klein è stato in grado di creare con successo una storia d’amore cruda, pura e, ovviamente, commovente. Joey King è una delle migliori attrici della sua età ed è stata molto brava pure in questo film. Ha fatto un lavoro meraviglioso nell’esprimere le lotte del suo personaggio. Kyle Allen è stato altrettanto eccezionale nella sua interpretazione di Skylar. È sicuramente un attore emergente da tenere d’occhio. King e Allen trasudano una forte chimica e stanno innegabilmente bene insieme.

“The In Between – Non ti perderò” mostra una potente rivelazione: “Ascolta i tuoi fantasmi: traumi infantili, sogni non realizzati, amori perduti e abbracciali come parte di ciò che sei”. Parlando del tema soprannaturale… non l’ho trovato fastidioso. Credo che conferisca un’atmosfera mini horror alla storia.

Cosa non mi è piaciuto di The in Between? Quando ho visto l’azione suicida di Tessa ho pensato di spegnere la TV. Il film si unisce ad altri teen drama in cui le ragazze scelgono l’amore anziché la vita. Queste raffigurazioni sono dannose e oltremodo stanche. Ma poi perché l’amica di Tessa fa quell’azione nel climax? È insensata.

E tu hai visto “The In Between – Non ti perderò”? Dimmi cosa ne pensi del film attraverso i commenti.