Molti di noi hanno conosciuto Sofía Vergara attraverso la popolare sitcom Modern Family, dove ha interpretato il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett, una casalinga sicura di sé e devota, sposata con Jay Pritchett (interpretato da Ed O’Neill) e madre di due ragazzi, Manny Delgado (Rico Rodriguez) e Joe Pritchett (Jeremy Maguire). Sebbene l’attrice nata in Colombia reciti da decenni, c’è stato un ruolo in particolare che desiderava ardentemente interpretare: Griselda Blanco.

In una recente intervista con il LA Times, l’attrice 51enne ha parlato del suo fascino per la boss del crimine, che ha guidato il proprio traffico di cocaina a Miami, Florida, dalla fine degli anni ’70 ai primi anni 2000, dopo aver visto il documentario del 2006 Cocaine Cowboys e aver letto un articolo che dettagliava la sua ascesa al potere. “Ho letto ogni singolo libro, ogni articolo, ogni nuova nota su internet che usciva. Per molti anni, ho letto e letto e letto”, ha condiviso l’attrice con la rivista.

Ora, i fan vedranno l’attrice di Modern Family, nota soprattutto per la sua comicità, interpretare la famigerata madrina della droga. Nella nuova serie di Netflix, che si intitola proprio Griselda (che è ora disponibile in streaming), Vergara incarna pienamente la figura controversa e assume un ruolo diverso da qualsiasi altro interpretato in precedenza nella sua carriera.

Prodotta da Vergara ed Eric Newman con Andrés Baiz come regista (sono stati le menti geniali dietro Narcos e Narcos: Messico), la serie di sei episodi racconta come la signora della droga colombiana abbia creato uno dei cartelli più famosi della storia. Anche se la miniserie presenta molti volti nuovi (e talentuosi), Vergara brilla indiscutibilmente con la sua performance potente e avvincente nel ruolo della Blanco.

Sofia Vergara nel ruolo di Griselda Blanco. Credits: Netflix.

Quindi, la serie drammatica merita di essere vista? Continua a leggere la recensione per scoprirlo.

Di cosa parla Griselda? Il primo episodio porta gli spettatori alla residenza di Blanco a Medellín, Colombia, nel 1978. Con una ferita da pugnalata allo stomaco, entra in casa e afferra un panno per fermare l’emorragia. Mentre è lì, ha solo un pensiero in mente: deve lasciare la Colombia con la sua famiglia, vuole proteggere i suoi figli.

Così, nel cuore della notte, sveglia i suoi tre figli e dice loro di fare le valigie perché prenderanno un biglietto di sola andata per l’America. Ma quando finalmente atterrano a Miami e si dirigono a stare con una vecchia amica del passato di Blanco, è pronta a ricominciare e lasciarsi alle spalle il mondo della droga… o almeno così pensiamo. Nascosto in una delle valigie di suo figlio c’è un chilo di cocaina. E questo è solo l’inizio della sua storia. Il resto della serie si concentra sulla creazione della sua attività e su quanto sia disposta a fare qualsiasi cosa per rendere il suo sogno realtà. Anche se ciò significa lasciare una scia di corpi dietro di sé. Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Miami (MPD) è sulle sue tracce con alcune prove incriminanti che anche la “Madrina della Cocaina” non può evitare.

Griselda è una serie TV avvincente e divertente dall’inizio alla fine. Lo sappiamo, lo sappiamo, Blanco era una crudele signora del crimine che ha commesso atti orribili durante il suo “regno della droga”. Ma guardare una boss del crimine femminile salire di rango e creare da sola un’attività di droga di successo in un mondo dominato dagli uomini, è estremamente interessante da vedere. Anche se la serie Griselda si basa su eventi reali, nulla sembra noioso o lento. La serie mantiene un ritmo relativamente buono e non sembra affrettata – un’impresa difficile con una serie di una sola stagione con solo una manciata di episodi da 40-50 minuti.

Non solo Griselda ci mostra la donna famosamente soprannominata la “Vedova Nera” o la “Madrina della Cocaina”, ma ci mostra anche il lato umano dietro questa donna. Sì, era una terribile signora della droga che ha fatto cose molto, molto cattive. Ma come spettatori, arriviamo a conoscerla oltre a ciò, dall’essere in una relazione abusiva con suo marito a quando lavorava come prostituta per guadagnarsi da vivere.

Con il suo cast di talento e una scrittura eccellente, la storia di Blanco prende vita meravigliosamente su schermo in questa rielaborazione. Ma la vera stella della serie? Ovviamente sarebbe Vergara. In questo ruolo, vediamo davvero il suo talento come attrice.

Nel complesso, Griselda ti terrà incollato allo schermo per tutto il tempo – sì, è una serie così buona. Anche se sai molto poco su di lei, questa serie fa un ottimo lavoro nel raccontare la sua storia. Una nota: la serie presenta alcune scene cruente e violente, quindi non è una visione facile. Ma a parte questo, vale sicuramente la pena di dargli un’occhiata, specialmente se stai cercando una serie drammatica o crime avvincente da aggiungere alla tua lista.

Ci sarà una stagione 2 di Griselda? Poiché questa serie Netflix è etichettata come una serie limitata, dubitiamo che ci sarà una stagione 2 di Griselda. E la possibilità che la serie abbia un futuro (o anche uno spinoff) è ancora meno probabile dato che giorni prima della premiere della serie su Netflix, TMZ ha riportato che il figlio di Griselda Blanco, Michael, ha fatto causa alla piattaforma di streaming e a Vergara, sostenendo che Netflix “ha usato le loro immagini senza permesso”. Controversa dentro e fuori dallo schermo, a quanto pare. Terrò d’occhio per futuri aggiornamenti.