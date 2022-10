L’imperatrice è un dramma in costume su Elisabeth Amalia Eugenia di Wittelsbach e sulla sua vita come imperatrice austriaca in mezzo a crescenti disordini politici.

La principessa Sissi è stata una delle regnanti più carismatiche e interessanti di ogni epoca. La serie TV L’imperatrice racconta praticamente la sua storia. Qui Elisabeth accetta il ruolo di imperatrice d’Austria dopo essere stata scelta dall’imperatore al posto di sua sorella. A differenza di suo marito, diventa popolare tra la gente subito dopo il matrimonio. Il malcontento del popolo cresce. La gente manifesta contro l’imperatore per via della crescente povertà e per la mobilitazione militare che ha portato via dalle loro case molti padri di famiglia. Il fratello dell’imperatore Maximilian sfrutta l’occasione per cospirare contro suo fratello. Anche un gruppo di cittadini ha in programma di rovesciare il monarca uccidendolo. L’arciduchessa teme di perdere il controllo e costringe Elisabeth a seguire le regole da lei stabilite. Elisabeth cerca di entrare in contatto con i suoi cittadini, ma deve affrontare l’opposizione della famiglia reale.

La performance dell’intero cast immerge il pubblico nella Vienna del diciannovesimo secolo. Melika Foroutan ruba la scena con la sua meticolosa interpretazione dell’arciduchessa nota per aver tirato le fila di tutta la sua famiglia. Devrim Lingnau porta in vita il personaggio di Elisabeth. È bella come la vera regnante, che era famosa proprio per la sua bellezza e fascino. Philip Froissant nei panni dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria ritrae le emozioni ad ampio raggio del monarca in conflitto tra la sua devozione per la moglie e i suoi doveri di imperatore. Johannes Nussbaum interpreta il ruolo dell’avido fratello dell’imperatore. Mi è piaciuto il modo in cui ritrae l’agonia e l’invidia di un personaggio che è sempre stato sotto l’ombra di suo fratello.

Oltre alle interpretazioni del cast mi sono piaciute le splendide immagini della serie. Le riprese della telecamera sono spesso utilizzate per rappresentare i sentimenti dell’imperatrice in conflitto. Le tensioni tra ogni personaggio – comprese le relazioni con l’imperatrice – aumentano la posta emotiva della trama. Che si tratti di una rivalità o di una storia d’amore in erba, la sceneggiatura e gli attori se la cavano abbastanza bene. A differenza di molti film basati sull’Imperatrice Sissi, questa serie si concentra sulle complicazioni della sua relazione con l’Imperatore invece di fissarsi esclusivamente sulla loro storia d’amore. Avere una creatrice donna aiuta sicuramente la serie TV “L’imperatrice” a presentare un ritratto realistico di Sissi e della sua vita. Se ti piacciono i drammi storici, apprezzerai diverse scene che ritraggono fedelmente gli usi e costumi dell’epoca come la scena in cui la castità di Elisabeth viene verificata da due uomini. Elisabeth cerca di ribellarsi alle convenzioni sociali ma non ci riesce.

Cosa non mi è piaciuto di L’imperatrice? La serie tv mi è piaciuta molto. Sono un fan dei drammi storici come questo. Però, mentre cerca di impostare i suoi personaggi e le sue trame, la serie non riesce a concentrarsi sulla narrativa della prima stagione. Molte trame importanti sono state costruite per le prossime stagioni, il che toglie del potenziale alla prima stagione. Peccato.

Comunque ho deciso di dare 8 a “L’imperatrice”. Fammi sapere se sei d’accordo con questo voto nei commenti e cosa ne pensi di questa serie.