Una giovane donna si ritrova stalkerata e abusata da un fidanzato squilibrato in questo dramma intensamente realistico.

Con il college dietro l’angolo, la cameriera di una piccola cittadina Julie Dillon (Amber Midthunder) è pronta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Le cose cambiano, tuttavia, quando Julie incontra l’ufficiale di polizia appena assunto David Barragan (Brett Zimmerman), e diventa attratta da lui. Bello e affascinante, David si rivela inizialmente un fidanzato perfetto.

Tuttavia, dopo un incidente in cui non è in grado di rispondere ai messaggi di David, Julie inizia a vedere un lato oscuro di David, uno che è possessivo e intenzionato ad avere Julie tutta per sé. Da qui il titolo Solo Mia calza veramente a pennello. Quando Julie tenta di porre fine alla loro relazione e andare avanti con la sua vita, si ritrova soggetta a pettegolezzi feroci iniziati da David e non ottiene la protezione dalla polizia, anche perché David è un poliziotto. Il preferito del capo. Mentre la storia avanza, Julie scopre che l’ossessione di David non conosce limiti e che preferirebbe ucciderla piuttosto che lasciarla stare.

Le relazioni abusive sono sempre state un argomento scottante utilizzato da A+E Networks per i suoi film, e Solo Mia (prodotto da MarVista Entertainment) non fa eccezione. Tuttavia, a differenza di altri film simili di questa casa di produzione, Solo Mia adotta un approccio più realistico. Fin troppo reale che ti sembrerà di guardare un documentario. Questo aspetto gli conferisce autenticità ed interesse.

Solo Mia è raccontato attraverso dei flashback, con vari personaggi che vengono mostrati nelle interviste mentre parlano di ciò che è accaduto. Lo stile non è solo un allontanamento dalla solita formula narrativa, ma conferisce a Solo Mia un po’ di suspense. Mentre ascoltiamo tutti parlare in modo criptico della tragedia che ha scosso la loro piccola città, ci chiediamo cosa sia successo e (cosa più importante) cosa sia successo a Julie e David. Questa tensione mantiene lo spettatore in allerta sino alla conclusione.

Basato sulla vera storia di una sopravvissuta di abusi Laura Kucera, Solo Mia mira ad affrontare il tema dell’abuso relazionale in una luce più diretta e commovente e, per la maggior parte, il film riesce in questo obiettivo.

Interpretata da Amber Midthunder, Julie è una protagonista dolorosamente comprensiva che passa da spensierata e con gli occhi luminosi a terrorizzata e isolata mentre il suo uomo dei sogni diventa un incubo. Julie è pronta a contrastare la natura possessiva di David e fa la mossa saggia di mettere le distanze tra loro e informare la polizia delle sue paure.

La performance di Brett Zimmerman nei panni del poliziotto stalker David però non l’aiuta. È totalmente precaria e fin troppo esagerata.

Nei ruoli secondari, Claudia Ferri e Lorenzo James Henrie si esibiscono in simpatiche e proattive interpretazioni come la rispettiva madre e migliore amica di Julie, e Walter Fauntleroy brilla come sergente dell’FBI che è pronto a far saltare in aria la città per aver chiuso un occhio sul calvario di Julie.