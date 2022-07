Se dovessi valutare i film d’azione in base a quanto si collegano a Taken, allora sicuramente ti piacerà The Gray Man. Non c’è il mitico Liam Neeson ma ci sono scene di combattimento, inseguimenti in città famose e salvataggi di familiari.

Proprio come in Taken, troviamo il personaggio buono, Six (Ryan Gosling), uno cattivo, Lloyd Hansen (Chris Evans), e un membro della famiglia che ha bisogno di essere salvato, Claire (Julia Butters). Sebbene non ci siano legami familiari di sangue, ti ritroverai a fare il tifo per questa parentela acquisita fin dall’inizio.

Purtroppo, la riunione ti sembrerà sempre più complicata man mano che gli esplosivi distruggeranno le città e quando il tuo eroe verrà colpito o accoltellato. Lloyd Hansen è sicuramente uno dei cattivi più divertenti da guardare nel 2022. I fan di Chris Evans saranno sicuramente sorpresi dal suo personaggio. Non è il tipico Capitan America, bravo ragazzo, che cerca di salvare il mondo. Al contrario, non gli importa di chi ferisce o uccide. Questo cambiamento nella sua carriera è sicuramente positivo poiché il suo ritratto di Lloyd Hansen resterà indelebile nella mente dei suoi fan. È un ragazzo sarcastico, super sicuro di sé e cattivo. Non crede di poter essere mai sconfitto. Le migliori scene del film lo trovano sempre protagonista sullo schermo.

“Mi stai costringendo a distruggere un edificio storico”, dice dopo aver fatto saltare in aria mezza Praga, ucciso centinaia di passanti innocenti e torturato molti altri personaggi.

A differenza del personaggio di Neeson in Taken che per lo più vuole essere lasciato solo quando si tratta di salvare i suoi parenti, il personaggio di Gosling in The Gray Man sa quando accettare l’aiuto degli amici. Questo aiuto arriva dal personaggio di Ana de Armas, Dani Miranda. Sebbene all’inizio Miranda sia determinata a catturare Six e portarlo dentro per riabilitare il suo nome, inizia a capire chi sono i veri cattivi e decide di aiutarlo. Dani Miranda è il tipo di personaggio femminile che vogliamo vedere nei film d’azione. Non si tira indietro, si fa rispettare e dimostra di essere uno dei migliori agenti della CIA.

Un buon film d’azione è ricco di memorabili scene di combattimento e The Gray Man sa come offrire esattamente ciò che il pubblico vuole. La cosa interessante che fa il film è creare l’atmosfera giusta per questi combattimenti. Fin dal primo incontro alla festa di Capodanno, le luci, i suoni e i colori ci fanno intuire come andranno i combattimenti. Utilizzando il rosso, rosa, viola e blu, ogni combattimento ha la sua impostazione. C’è del fumo, una canzone o una musica di sottofondo, il fuoco o le luci si spengono e i personaggi “si muovono” a un ritmo perfetto. Questa formula si ripete in diverse scene: l’aereo, nella casa in cui Six incontra per la prima volta Claire, a Vienna e in ospedale. Tuttavia, questo approccio viene modificato durante l’ultima battaglia che vede protagonisti Gosling ed Evans.

Per concludere, The Gray Man vale la visione e i pregi superano i difetti (montaggio frenetico e uso eccessivo di immagini artificiali in CG). Potrebbe valere la pena guardarlo solo per la performance delirante di Evans.

E tu hai visto The Gray Man? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.