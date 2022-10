The Watcher è una miniserie Netflix di sette episodi. È basata su una storia vera, che è follemente inquietante quanto intensamente spaventosa. Ho già sentito parlare del vero caso criminale e questo consente a Ryan Murphy di creare un lavoro sul genere horror-drammatico con un tocco di mistero… che non guasta mai.

Il cast di The Watcher è sicuramente brillante. Molti di questi attori li avrai già visti in altre serie o film di successo. La storia in sé sembra troppo strana e selvaggia per essere vera, ma lo è assolutamente. È basata sulla famigerata casa “Watcher” nel New Jersey, il che rende il tutto ancora più terrificante.

The Watcher inizia quando Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) decidono di trasferirsi da New York City alla periferia. Acquistano la casa dei loro sogni nell’idilliaco sobborgo di Westfield, nel New Jersey.

Qui incontrano Karen (Jennifer Coolidge), che è sia l’agente immobiliare che una vecchia conoscenza di Nora. Sembra più interessata a convincerli a vendere di nuovo la casa che ad accoglierli nella zona. In ogni caso, non riescono mai a godersi a lungo questa nuova casa. Poco dopo aver investito nell’acquisto della casa tutti i loro risparmi, la coppia (che ha anche due figli) si rende conto che questo quartiere suburbano è tutt’altro che tranquillo. Inoltre, è abitato da vicini estremamente strani, invadenti e molto diretti.

Terry Kinney e Mia Farrow in The Watcher. Credits: Netflix.

Ma chi sono questi vicini? Nella miniserie The Watcher conosceremo la stravagante donna anziana di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney). Quest’ultimo si intrufola persino nella casa dei Brannock per giocare con il loro montavivande. E Pearl si arrabbia molto quando la famiglia trova strano che un uomo adulto si presenti a casa loro a tutte le ore. In più, i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale) sicuramente non rispettano i confini della proprietà. Spesso si siedono sull’atrio della propria casa spiando o fissando i loro nuovi vicini col binocolo.

Per quanto brutta possa essere la gelida accoglienza dei loro vicini, non è nulla in confronto a ciò che viene dopo: iniziano a comparire lettere minacciose e molto specifiche. Tutte scritte da qualcuno che si fa chiamare “The Watcher”.

Le lettere di “The Watcher” terrorizzano rapidamente i Brannock fino al punto di rottura. Anche perché The Watcher non si ferma a mandare solo le lettere ma irrompe nella notte all’interno della casa per commettere reati di vario tipo. Dean Brannock vuole scoprire l’identità di The Watcher, ed è qui che i segreti più sinistri di questo “adorabile” quartiere vengono alla luce.

Mentre la storia stessa è più che interessante per dare un’occhiata a questa miniserie Netflix, gli attori presenti sono ciò che ti terrà incollato allo schermo. Bobby Cannavale (Nine Perfect Strangers) e Naomi Watts (Goodnight Mommy) hanno un buon feeling sullo schermo.

Bobby Cannavale e Naomi Watts in The Watcher. Credits: Netflix.

I loro figli sono interpretati da Luke David Blumm (presente nel film horror del 2021 Son) nei panni del giovane Carter e Isabel Gravitt (Tanti piccoli occhi) nei panni della sedicenne Ellie.

Jennifer Coolidge (nota per essere la milf di American Pie) offre un po’ di sfacciataggine comica alla serie ma la sua interpretazione non diventa mai stupida. Anzi, è brava a far credere sin da subito al pubblico che The Watcher possa essere lei. Molto interessante anche il personaggio del detective privato Theodora Birch, assunto da Dean, interpretato dall’intrigante Noma Dumezweni (The Undoing).

Ryan Murphy e Ian Brennan sono i creatori di The Watcher. I due hanno anche co-creato Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, che abbiamo scoperto di recente. Ian Brennan ha scritto molti lavori di Ryan Murphy nel corso degli anni. Compreso Ratched, un’altra serie che mi è piaciuta molto.

L’episodio pilota è stato diretto dallo stesso Ryan Murphy. Gli altri episodi sono stati diretti da nomi importanti come Paris Barclay (Dahmer, Sons of Anarchy), Ariel Schulman, Henry Joost ( Paranormal Activity 3 & 4, Viral) e Max Winkler (Cruel Summer).

Puoi guardare tutti e sette gli episodi di un’ora su Netflix. Tutti tendono a finire con un cliffhanger, quindi ti costringeranno a consumarli nell’arco di pochi giorni. Preparati a diventare un po’ paranoico o magari ad apprezzare la casa in cui vivi nonostante le cose che ti irritano.

Per concludere la recensione, questa è una serie tv che vuole farti sapere che chiunque potrebbe essere dietro la terrificante scrittura delle lettere. Le interpretazioni sono molto buone e ci sono colpi di scena in ogni episodio. Sono sicuro che ti piacerà.

E tu l’hai vista? Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti.

The Watcher è disponibile su Netflix Italia dal 13 ottobre 2022.