The Whole Truth è un film che ho recuperato su Netflix due giorni fa. Si tratta di un nuovo horror thailandese. È stato diretto da Wisit Sasanatieng e la sceneggiatura è stata scritta da Abishek J. Bajaj. Sinceramente, non ho familiarità con nessuno dei due ma ho visto che hanno lavorato e, stanno lavorando, su alcuni progetti interessanti. Appena è iniziato, The Whole Truth mi ha ricordato il film horror The Visit del grande M. Night Shyamalan. Anche se la storia storia principale non è male e ci sono alcuni colpi di scena interessanti, sfortunatamente, The Whole Truth non si avvicina al fascino di The Visit. Tra l’altro, non mi spiego l’eccessiva durata del film: più di due ore. Mi sono chiesto se i produttori avessero finito i soldi per il montaggio.

A parte questo, il film si lascia vedere. Contiene molti elementi che ormai vengono associati ai film horror asiatici. Diciamo che alcuni trucchi horror usati in The Ring e The Grudge sono stati poi ripresi non solo da altri film asiatici ma anche da horror internazionali.

Io non ci guarderei lì dentro.

Qual è il primo problema di The Whole Truth? Come ti dicevo prima, il film è troppo lungo per la storia che deve raccontare. Il primo atto non finisce mai e anche il terzo gira in lungo e in largo prima di dare al pubblico la rivelazione finale. O meglio, le rivelazioni finali. Probabilmente, la curiosità di scoprire queste rivelazioni, ti porterà ad aprire Netflix e guardare The Whole Truth. Ti avviso che il film non è stato doppiato in lingua italiana ma guardarlo in lingua originale e con i sottotitoli ha sempre il suo fascino.

Prima ho citato The Visit. Non si tratta di una copia. L’unica somiglianza è che anche qui abbiamo a che fare con una coppia di nonni abbastanza inquietanti. Ovviamente e, purtroppo, The Whole Truth non si avvicina al livello horror di The Visit.

Il secondo problema di The Whole Truth è l’uso della CGI. Ci sono alcune scene VFX davvero fantastiche, ma gli elementi CGI che contengono sangue sono davvero abusati. Sanno di finzione totale. Fanno sembrare le scene spaventose molto meno spaventose.

E tu hai visto The Whole Truth? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.