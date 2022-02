Regard, disc jockey del Kosovo classe 1993, reduce da successi mondiali come i più recenti Secrets al fianco di Raye, You con Tate McRae e Troye Sivan e Ride It con soprattutto quest’ultimo diventato un vero e proprio tormentone su TikTok. Un ragazzo da record tanto che ha raggiunto più di dieci volte la top 10 nelle classifiche mondiali ed è noto per essere il dj producer dai 3 miliardi di stream e dalle 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Years & Years, invece, è un progetto musicale da solista di Olly Alexander, cantante inglese classe 1990, con la popstar plurinominata ai recenti Brit Awards.

Due nomi molto amati nel panorama musicale e che oggi, venerdì 18 febbraio, tornano in scena con un importante duetto sulle note di Hallucination disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è stata scritta da Stéphane Goldman, Regard, Nadia Mladjao, Olly Alexander, Joel Little, Jean-Jacques Goldman, mentre la casa discografica è la Sony Music. A proposito di questa collaborazione, Regard rivela che:

“Mi è piaciuto molto lavorare con Years & Years su questo nuovo singolo. La voce di Olly dà vita alla canzone e cattura davvero l’idea che la bellezza dell’amore è così simile alla paura delle allucinazioni”.

Regard ed Olly Alexander dei Years & Years

Il significato di Hallucination

In Hallucination troviamo la sensuale voce di Olly Alexander che ci tiene compagnia in questo brano fatto apposta per ballare. È sufficiente sentire il suo ritmo per muoversi, ma anche le sonorità pop che si ispirano agli anni Ottanta. Un connubio perfetto creato con i suoni e che racconta il ritorno di una vecchia fiamma ed il tormento vissuto. Olly Alexander, a proposito della nascita della canzone, ha affermato che:

“Ho scritto Hallucination con Joel Little nel 2019, sono stato ispirato quando un ex amante ha tentato di rientrare nella mia vita. Una parte di me voleva riaccendere la storia d’amore, ma erano cambiate troppe cose e mi sentivo davvero confuso. Se osservavo la situazione in un certo modo, l’intera faccenda sembrava falsa, come se fosse solo una grande illusione. Non la vedo come una canzone anti-amore, è più un sentimento che volevo esprimere. So che molte persone sono state scottate dalle relazioni, quindi spero che si immedesimino nel testo. Tuttavia, non sono mai riuscito a trovare la “casa giusta” per questo brano quindi, quando ho sentito che a Regard piaceva, mi sono messo a lavorarci e sono stato molto felice del risultato! Adoro la nuova vita sexy e da brivido che ha dato al brano”.

E tu cosa ne pensi di questa collaborazione tra Regard e Years & Years? Hai già sentito la canzone Hallucination? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo la traduzione del brano.

Traduzione di Hallucination

Devi essere single, questo deve essere il motivo

Mi hai mandato una poesia l’altra sera

Quella merda è confusa, devo dire

Oh, hai un po’ di coraggio a parlare in quel modo, sì

Se vieni a farmi sapere, ci proveresti comunque

Mi dispiace ma abbiamo già fatto tutto questo

È solo un altro spettacolo, un’altra storia da raccontare

Sono sciocco, ti ho creduto ma ora lo so

Non cercare di impressionarmi, so che hai intenzione di farmi del male di nuovo

Sembri una visione, ma ora comincio a vedere attraverso la foschia

Non essere così falso, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione

Non essere così falso, oh, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione

Il tuo amore è un’allucinazione

Il tuo amore è un’allucinazione

Romeo, piccola, lui non è il re

Anche se nessuno mi conosce come lui

Ora che sono più grande, mi aspetto di essere saggio

La verità è là fuori da qualche parte tra le righe, sì

È solo un altro spettacolo, un’altra storia da raccontare

Sono sciocco, ti ho creduto ma ora lo so

Non cercare di impressionarmi, so che hai intenzione di farmi del male di nuovo

Sembri una visione, ma ora comincio a vedere attraverso la foschia

Non essere così falso, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione

Non essere così falso, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione

Non essere così falso

Non stai prendendo in giro nessuno

Non essere così falso

Non stai prendendo in giro nessuno

Non essere così falso, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione

Non essere così falso, oh, oh, oh

Il tuo amore è un’allucinazione