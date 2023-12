Il 2024 è l’anno di uscita dell’atteso film “Mean girls“, commedia musicale diretta da Samantha Jayne ed Arturo Perez jr.

Nel cast, tra i tanti volti protagonisti, compare anche quello dell’attrice e cantante Reneé Rapp, che veste i panni di Regina George. E proprio lei è la protagonista indiretta di questo articolo.

Esce infatti oggi, venerdì 15 dicembre 2023, il primo brano appartenente alla colonna sonora ufficiale del film, e indovinate da chi è interpretato? Esatto, proprio da Reneé Rapp: si intitola “Not my fault” e tra poco andremo a raccontarne il significato del testo.

La Rapp non è tuttavia la sola a dar voce a questa canzone, dal momento che a duettare con lei c’è la rapper statunitense Megan Thee Stallion, la quale è stata la prima ad annunciare l’uscita di “Not my fault” lo scorso 10 dicembre sui propri profili social, mediante un breve video.

Significato di “Not my fault”

Il brano parla di confidenza personale e di un atteggiamento giocoso nei confronti dell’amore e delle relazioni.

Nel ritornello, viene ripetuta più volte la frase, che richiama il titolo, “non è colpa mia se sei venuto con lei ma se lei se ne va con me” e nel corso del testo l’artista ribadisce quanto sia sexy e desiderabile da tutti (“Voglio dire, chi non sarebbe innamorato di me? … Mi sono svegliata più hot oggi di quanto non lo fossi ieri“), senza necessità di sottostare ad alcuna regola prefissata (“Non mi interessa nessuna regola perché ottengo sempre ciò che voglio“).