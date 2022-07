Sono passati quasi 12 anni dalla fine di Lost, una delle serie TV più iconiche e importanti della storia e la foto scattata pochi giorni fa ha tutta l’aria di essere una reunion del cast. Da anni infatti i fan si chiedono se ci sarà una nuova stagione, un revival o un reboot, insomma un qualsiasi modo per ritornare sull’isola con i protagonisti della serie.

La reunion di Lost in questione, ha riguardato uno scatto pubblicato sul profilo Instagram da Josh Holloway, che interpretava Sawyer, e che lo ritrae insieme a Daniel Dae Kim che era il volto di Jin ed a Henry Ian Cusick, che vestiva i panni dell’enigmatico Desmond Hume. Il terzetto di ex co-protagonisti dello show di successo della ABC si è ritrovato in vacanza insieme durante il weekend del Giorno dell’Indipendenza.

Nello scatto della reunion i tre attori di Lost sono visibilmente invecchiati rispetto agli anni della serie e sorridono felici di essersi ritrovati. Ad accompagnare la foto l’attore di Sawyer ha scritto: “Aloha dall’isola. Fratelli per la vita”, segno che anche a distanza di anni dalla fine dell serie TV i protagonisti sono rimasti ottimi amici.

Nessuna reunion ufficiale di Lost

Sarà forse una delle poche reunion, quella di Lost a cui avremo avuto il piacere di assistere ma per il momento nessuna reunion della serie è all’orizzonte in termini ufficiali, difficilmente quindi, il cast della leggendaria serie tornerà insieme per un revival o un sequel.

Al pubblico che ha amato le vicende dei naufraghi del volo Oceanic 815 non resta che consolarsi con le immagini di qualche incontro sporadico, come quello avvenuto lo scorso weekend e condiviso da Josh Holloway.

La serie creata da J.J. Abrams, iniziata nel 2004, è terminata definitivamente con la sua sesta e ultima stagione andata in onda nel 2010 e nessuno dei produttori e sceneggiatori ha intenzione di riaprire quel capitolo finale così complesso e controverso, ancora oggi amato o odiato dal pubblico.

Nonostante i tanti misteri irrisolti e le molte potenzialità di un format che avrebbe potuto generare una quantità enorme di spin-off per le storie e i personaggi coinvolti, la scelta degli autori è sempre parsa irreversibile, il finale di Lost è quindi quello a cui tutti hanno lavorato per anni e non verrà in alcun modo rimesso in discussione da una nuova sceneggiatura.

