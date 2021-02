Il revival di Criminal Minds è già in sviluppo in casa Paramount+, questa è la notizia che molti fan attendevano e che saranno lieti di apprendere, dopo appena un anno dalla conclusione dello show di successo durato ben 15 stagioni.

A questo punto, però, a un solo anno dalla conclusione dello show, è giusto già parlare di revival? Pare proprio di sì, visto che Paramount+ ha già avviato lo sviluppo di una serie evento revival del popolare e fortunato crime drama di CBS.

Criminal Minds è stata una delle serie più longeve del piccolo schermo, e si è conclusa dopo 15 stagioni appena un anno fa, ovvero il 19 febbraio del 2020, lasciando orfani i tantissimi fan che non erano ancora pronti a dire addio allo show che raccontava il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI alle prese con alcuni tra i serial killer statunitensi più famosi.

Il revival di Criminal Minds

Il nuovo progetto attualmente in lavorazione e che una fonte tiene a precisare essere ancora alle primissime fasi della messa a punto, dovrebbe coinvolgere sia personaggi della serie già noti al pubblico, sia altre figure create appositamente per l’occasione, come già sta avvenendo con la nuova interazione di CSI. L’idea, infatti, è quella di creare una nuova storia autonoma, con un nuovo gruppo di personaggi ma riportando anche alcuni dei vecchi protagonisti.

Al momento, anche se la notizia ha creato come prevedibile una grande curiosità, non è ancora stato divulgato nessun dettaglio a proposito della trama del nuovo show. Inoltre, e questa è la notizia che in molti attendono, poco si sa anche sul cast scelto per il progetto.

Gli attori già conosciuti nella serie madre, riprenderanno i loro iconici ruoli o verranno invece sostituiti da nuovi personaggi? Nessun anticipazione è disponibile al momento. La fonte interna alla produzione che ha divulgato le prime notizie sul progetto, ha tuttavia aggiunto che, se l’iniziativa fosse approvata e riscuoterà il successo sperato, Criminal Minds potrebbe tornare ad essere una serie regolare, con altre stagioni in aggiunta a quella ora in sviluppo.

Al momento i numeri parlano chiaro: le repliche dello show continuano a racimolare successi ovunque vadano in onda, in particolare sulle piattaforme streaming. Un dato, quindi, che fa pensare al meglio rispetto a un progetto continuativo e non limitato a qualche sporadico episodio. Sembrerebbe inoltre, a quanto trapelato dai vari rumors, che anche Erica Messer, a lungo showrunner della serie creata da Jeff Davies, sarebbe già contattata per riprendere il suo ruolo. Anche il revival sarebbe prodotto da CBS Studios con ABC Signature.

Il successo di Criminal Minds

In Italia la serie è stata trasmessa in prima visione sul canale satellitare Fox Crime e in chiaro su Rai Due. Lo show, che racconta il lavoro di un gruppo di esperti criminologi che operano all’interno dell’FBI, incaricati di elaborare un profilo psicologico e comportamentale degli assassini seriali, chiamati S.I. (Soggetto Ignoto, nell’originale Unsub, da Unknown Subject).

La serie è stata scritta con l’ausilio di un ex agente dell’agenzia, ispirandosi al ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler americani. Gli esperti di profili sono principalmente psichiatri e criminologi. La sede centrale del BAU si trova semisepolta nel terreno all’accademia dell’FBI di Quantico, in Virginia.

L’argomento della serie è chiaro chiaro fin dalla sigla iniziale, dove compaiono alcuni tra i serial killer statunitensi più conosciuti e, tristemente, famosi (come Charles Manson, Richard Ramirez, David Berkowitz, Theodore Kaczynski e John Wayne Gacy). Nel frattempo, ricordiamo che l’ultimo ciclo di episodi della serie aveva coinvolto i veterani della serie, quelli più amati dal pubblico, quali: Joe Mantegna (ovvero il virtuoso David Rossi), A.J. Cook, nella serie Jennifer “JJ” Jareau, Matthew Gray Gubler (il Dr. Spencer Reid), Kirsten Vangsness (la volitiva Penelope Garcia) e Paget Brew (l’agente speciale Emily Prentiss).