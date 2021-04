Non male come location per un video musicale, vero?

Eh si, li invidiamo un po’ tutti.

Il nuovo singolo Canción Bonita è stato rilasciato due giorni fa, martedì sera per la precisione, ed è stato accompagnato da un vibrante video musicale girato nel quartiere storico di San Juan e sul lungomare di Puerto Rico.

“Semmai, siamo più bambini della nuova generazione”, ha detto Martin a Billboard quando ha parlato dell’ispirazione della canzone. “Non cambieremo mai. Siamo rilassati. Abbiamo ottenuto belle cose nella vita. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno”.

Vives ha aggiunto: “Non vogliamo cambiare. Vogliamo essere le stesse persone di sempre. E questa canzone è una dichiarazione d’amore a una città che amiamo. Ed è una delle città di Ricky. Per me avere un pezzo di Ricky in questa canzone… è una felicità totale.”

Ironia della sorte, il fatto che “Canción Bonita” sia una canzone “felice” significa che è stata messa in attesa a tempo indeterminato per mesi sino al suo rilascio. Scritta da Mauricio Rengifo e Andrés Torres (il duo di produzione di “Despacito“), insieme a Rafa Arcaute (che oltre ad essere un rinomato compositore è anche A&R alla Sony), Vives e Martin, la canzone è andata avanti e indietro tra i due artisti ed era quasi finita prima dell’arrivo della pandemia.

“Era una canzone festiva. Non potevamo rilasciarla in quel punto”, ha detto Martin, che era in “lockdown totale” fino a quando Vives non è tornato da lui con “Canción Bonita” completata all’inizio di quest’anno.

“Carlos Vives mi ha portato fuori dalla quarantena per girare un video”, ha detto ridendo.

Il video, diretto da Carlos Pérez, è stato girato nella Vecchia San Juan, in mezzo a strade ancora prive di turisti. Vives ha spiegato perché ha scelto questa città.

“Sono venuto a vivere a Puerto Rico quando la carriera di Ricky stava decollando”, ricorda. “Ero un attore con una serie di successo e ho capito quell’essenza speciale che ha la città. Questo è il mio modo di restituire il mio amore a Puerto Rico”.

La star latina Ricky Martin pubblicherà il sequel album di Pausa nel 2021. Ad Ellen Degeneres ha detto che a giugno “porterà tutti quei suoni latini funky” nel disco. Pausa è il seguito del disco del 2015 di Martin, vincitore del Grammy, A Quien Quiera Escuchar.

Vives ha pubblicato il suo ultimo album Cumbiana nel 2020.

Guarda il video e dici cosa ne pensi. P.S: è la prima volta che vediamo Martin con la barba bianca.

Il testo di Canción Bonita

[Pre-Ritornello: Ricky Martin & Carlos Vives, Insieme]

Tengo en una libreta tantas canciones

Tiene tu nombre y tengo razone’

Para buscarte y volverte a hablar (Volverte a hablar)

Dice en esa libreta sin más razones

La hora y la fecha y dos corazone’

Y dice calle San Sebastián

[Ritornello: Ricky Martin & Carlos Vives, Insieme]

Y si tengo que escoger (¡-ger!)

Me quedo, me quedo contigo

Y si yo vuelvo a San Juan (Anda)

Yo bailo, yo bailo contigo

Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar

Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo

[Verso: Ricky Martin]

Contigo desde Alaska a Buenos Aires

Contigo desde Londres hasta Nueva York

“Maldito castigo” le grito al aire (¡Oh!)

Si yo sé que contigo siempre estoy mejor



[Refrán: Carlos Vives & Ricky Martin, Insieme]

Tengo en mi libreta esa canción boricua

Esa que escribí pensando en tu boquita

Yo quiero bailarla bien apretaíta’

Carita con carita, cosita rica

Tengo en mi libreta esa canción bonita

La que siempre, siempre fue tu favorita

La que siempre, siempre mueve tu boquita

[Ritornello: Ricky Martin & Carlos Vives, Insieme]

Y si tengo que escoger (¡-ger!)

Me quedo, me quedo contigo

Y si yo vuelvo a San Juan (San Juan)

Yo bailo, yo bailo contigo

Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar

Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo

[Pre-Ritornello: Carlos Vives & Ricky Martin]

Guardo en una libreta de direccione’

Tu nombre escrito y unas cancione’

Y siento gana’ de irte a buscar, oh-oh

Dice en esa libreta sin más razones

La hora y la fecha y dos corazone’

Y dice calle San Sebastián



[Ritornello: Carlos Vives & Ricky Martin]

Y si tengo que escoger (¡-ger!)

Me quedo, me quedo contigo

Yo bailo, yo bailo contigo

Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar

Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo

[Ponte: Ricky Martin]

Me quedo, me quedo, me quedo contigo

[Refrán: Carlos Vives & Ricky Martin, Insieme]

Tengo en mi libreta esa canción boricua

Esa que escribí pensando en tu boquita

Yo quiero bailarla bien apretaíta’

Me quedo, me quedo, me quedo contigo

Tengo en mi libreta esa canción bonita

La que siempre, siempre fue tu favorita

La que siempre, siempre mueve tu boquita

Me quedo, me quedo, me quedo contigo