Rihanna è una cantante delle Barbados classe 1988. Senza ombra di dubbio, si tratta di una delle voci più amate a livello mondiale. È protagonista di brani che hanno avuto un ottimo successo internazionale come Umbrella, Where have you been, We found love, Stay, Diamonds, Love on the Brain per citarne alcuni.

Nell’ultimo periodo, Rihanna è al centro dell’attenzione poiché ha rivelato di essere incinta e di aspettare il primo figlio. È apparsa bellissima con il suo pancione che ama mettere in mostra ed esibirlo con look eccentrici. I fan sono molto felici per lei e per il suo fidanzato ASAP Rocky e non vedono l’ora di vedere il loro idolo nei panni di mamma. Nel frattempo, però, in molti si fanno domande anche sulla vita professionale. D’altronde sono già passati sei anni dal gennaio 2016, ovvero da quando è uscito Anti, il suo ultimo album pubblicato. Un evento molto strano per lei che dal 2005 al 2012 ha pubblicato ben sette dischi, uno dietro l’altro, per poi prendersi una pausa di 48 mesi per lavorare all’album Work. D’accordo, ora è incinta ed al momento avrà altre priorità anche se lei stessa ha ammesso che la gravidanza non era nei suoi piani a breve termine, però ora è felice e non vede l’ora di stringere il figlio tra le sue braccia. Ma le curiosità dei suoi fan sono state finalmente soddisfatte durante un’intervista che la cantante ha rilasciato al magazine Cosmopolitan dove, appunto, oltre che della gravidanza ha parlato anche del nuovo album che sembra essere in procinto di vedere la luce. Tuttavia, si tratterà di un lavoro diverso rispetto a quello che i fan potrebbero aspettarsi, una nuova versione di Rihanna come lei stessa rivela:

La cantante Rihanna

“Sto guardando il mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto pubblicarlo prima. Penso che questo modo mi si addica molto di più. È autentico, sarà divertente per me e allevia molta pressione”.

Nel frattempo, iniziano ad emergere anche i primi dettagli come una possibile collaborazione con Pharrell Wiliams per la seconda volta dopo che i due hanno duettato insieme nel 2017 sulle note di Lemon. Il nuovo album in arrivo ha, quindi, tutti i presupposti per essere l’ennesimo successo. D’altronde Rihanna è consapevole di essere mancata per un lungo periodo dalle scene musicali e sa che i suoi fan si aspettano molto da lei, per questo motivo promette che varrà la pena aspettare:

“I miei fan potrebbero farmi fuori se dopo tutto questo tempo rilasciassi soltanto una ninna nanna”.

E tu sei un fan di Rihanna? Quando pensi che uscirà il suo nuovo album? Ti aspettiamo nei commenti!