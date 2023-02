Rihanna ha letteralmente dominato la scena durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl di quest’anno. Il suo show è durato meno di 15 minuti durante i quali ha però portato una serie di successi e tanto spettacolo e che probabilmente sono stati i più visti nella storia del piccolo schermo.

Rihanna è la seconda artista donna più venduta di tutti i tempi e ha posseduto il campo allo State Farm Stadium con una vera e propria spavalderia da superstar. Il suo show è iniziato con “Bitch Better Have My Money” del 2015 passando per la megahit del 2012 “Diamonds”.

Con un catalogo pieno di lavori insieme ad artisti del calibro di Jay-Z , Eminem e Drake nel corso dei decenni, la cantante di “Umbrella” ha dominato il palco completamente da sola vestita di rosso e aiutata solamente da una legione di ballerini con il cappuccio bianco che hanno letteralmente levitato sopra lo stadio di Glendale, in Arizona.

Lo spettacolo è stato diretto da Hamish Hamilton e nuovamente prodotto dal team vincente di DPS con Roc Nation di Ray-Z e Jesse Collins ed era sponsorizzato da Apple Music e ha visto più di 72.000 fan nello stadio tra cui Elon Musk e Rupert Murdoch insieme ad un ricco palco di VIP.

Rihanna al Super Bowl mostra la sua seconda gravidanza

La cantante, una volta sul palco non ha fatto mistero della nuova gravidanza sfoggiando il pancione in bella mostra nella sua tuta color rosso acceso. L’esibizione pubblica della nuova maternità di Rihanna arriva tra lo stupore generale a meno di un anno dopo aver avuto il suo primo figlio.

Dopo l’esibizione di Rihanna, c’è stata l’emozionante interpretazione di “America the Beautiful” fatta da Babyface e la versione ridotta dell’inno nazionale di Chris Stapleton, che ha commosso l’allenatore degli Eagles Nick Sirianni e vari giocatori di entrambe le squadre fino alle lacrime.

Così il Super Bowl di quest’anno ha svelato il ritorno sul palco d una delle più grandi popstar in circolazione.

Così il Super Bowl di quest'anno ha svelato il ritorno sul palco d una delle più grandi popstar in circolazione.