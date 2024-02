Carl Weathers, noto per i suoi ruoli nei franchise di ‘Rocky‘ e ‘Star Wars‘, ci ha lasciati all’età di 76 anni. L’attore, il cui talento ha brillato per oltre cinque decenni sia nel cinema che nelle serie televisive, si è spento pacificamente nel sonno nella notte del primo febbraio. Il mondo piange la perdita di un artista di incredibile talento, che ha lasciato il segno in una vasta gamma di produzioni, lasciando dietro di sé un’eredità culturale di grande valore.

La famiglia di Weathers ha condiviso un commovente messaggio, esprimendo il proprio dolore per la scomparsa di Carl, descrivendolo come un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Le sue numerose contribuzioni nel campo del cinema, della televisione, delle arti e dello sport hanno lasciato un’impronta indelebile, rendendolo un personaggio riconosciuto e amato in tutto il mondo e da generazioni diverse. Carl è stato lodato non solo come artista ma anche come fratello, padre, nonno, compagno e amico.

Negli ultimi anni della sua carriera, Weathers ha interpretato ruoli importanti, ma ha anche dedicato tempo a personaggi minori in produzioni come ‘Marco e Star contro le forze del male’ e ‘Law & Order: Unità Vittime Speciali’. Nato a New Orleans, la sincerità delle sue interpretazioni ha sempre aggiunto un ulteriore strato di emozione a ogni personaggio che ha portato sullo schermo, dimostrando una grande versatilità nell’interpretare ruoli di buoni, antagonisti o figure ambigue, sempre con profonda comprensione delle motivazioni dei suoi personaggi.

Carl Weathers ha raggiunto la fama con il ruolo di Apollo Creed nella serie di ‘Rocky’, interpretando un boxeur senza scrupoli che si rivela un degno avversario per Rocky Balboa (Sylvester Stallone), contribuendo a porre le basi per il suo lascito che verrà esplorato nella serie ‘Creed‘. Sebbene Weathers non abbia partecipato ai film di Creed, le sue performance nei film di Rocky lo hanno consolidato come una parte fondamentale della cultura popolare, diventando infine un alleato del protagonista interpretato da Stallone.

L’ultimo capitolo della straordinaria carriera di Weathers lo ha visto entrare a far parte di ‘The Mandalorian‘, la serie televisiva di Star Wars che racconta la storia di un mercenario che trova un nuovo scopo nella vita attraverso un bambino indifeso. Nel ruolo di Greef Karga, Weathers ha portato nella serie positività, determinazione e un personaggio capace di rubare la scena. Karga è apparso nelle tre stagioni della serie, disponibili su Disney+, e Weathers ha anche diretto due episodi della storia di Star Wars. Carl Weathers era un talento unico, e la sua mancanza sarà profondamente sentita sia dalle persone a lui vicine, sia dall’industria cinematografica, sia da tutti i suoi fan.