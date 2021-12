Rita Ora è una cantante di Pristina classe 1990. Nonostante la sua giovane età vanta già una carriera di successo. È sufficiente pensare che da quando ha fatto il suo debutto nel mondo discografico è riuscita per ben 13 volte a fare il suo debutto nella top ten dei singoli britannici nelle quattro prime posizioni. Ha ottenuto diversi premi, ma ha all’attivo anche brani che hanno avuto ottimo riscontro a livello mondiale. Per citarne alcuni: Anywhere, Girls, Let You Love Me, For You e Your Song.

Ed ora è tornata protagonista del mondo musicale, ma questa volta con una collaborazione con il deejay olandese Sam Feldt che fa il suo ritorno sulle scene musicali dalle quali mancava dal 2019, sulle note di Follow Me. Un duetto molto importante per Rita che ha voluto ringraziare pubblicamente Sam Feldt sui social network per averle permesso di prendere parte ad una canzone così straordinaria. A tal proposito, il deejay afferma:

“Per me Follow Me significa esserci sempre per una persona speciale e restare con lei anche quando i tempi si fanno più difficili. Lavorare con Rita su questo pezzo è stato un sogno che si avvera. Sono un fan della sua voce e del suo lavoro da molto tempo, quindi amo il fatto che siamo finalmente riusciti a fare una canzone insieme. L’intero processo, dalla scrittura della canzone alle riprese del video musicale nel deserto della California, è stato molto divertente e spero che questo si noti nella traccia”.

Il significato di Follow Me

In Follow Me troviamo le sfumature gospel tipiche di Sam Feldt, ma anche la tipica voce forte di Rita Ora. Nel testo troviamo l’importanza di restare insieme, ma soprattutto quella di esserci sempre: “So che sei la persona che voglio al mio fianco”. L’uomo chiede alla sua donna di stare sempre al suo fianco e di seguirlo in ogni momento così potrà raccogliere i suoi pezzi ogni volta che cadrà, come è già successo in passato: “Hai rimesso a posto tutti i pezzi che pensavo di aver perso”. Tuttavia è consapevole che nessuno potrà mai amarlo come l’altra persona, ma al tempo stesso sa che questa persona ha tutte le possibilità per ferirlo.

Rita Ora e Sam Feldt nel video di Follow Me

Il video di Follow Me

Il video di Follow Me ha fatto il suo debutto su Youtube la scorsa settimana ed, in pochi giorni, ha superato le 209.000 visualizzazioni. Nel video vediamo Rita Ora con un look impeccabile: stivali di pelle rossa alti fino alla gamba, un body nero attillato ed una giacca di pelliccia. Look che attira l’attenzione e che viene completato con un cappello da cowboy. La location è il deserto dove una giovane coppia lavora duramente in una fattoria per poter mettere da parte abbastanza soldi per scappare, poi, insieme.

La traduzione di Follow Me

Quando i giorni smettono di far male e la pioggia si è asciugata

So che sei la persona che voglio al mio fianco

Paura di lasciare libero il mio cuore e tuffarmi alla cieca

Perché l’amore e il crepacuore camminano su una linea sottile

Sì, nessuno può amarmi come te

Ma questo significa che hai il potere di ferire anche me

Quando cado nel profondo

Dimmi che mi seguirai

Perché ho davvero bisogno

Per sapere che rimarrai in giro

Quando i miei muri crollano

Non sarai turbato da ciò che c’è sotto

Sì, sai che sono stato ferito

Ma sto imparando com’è l’amore con te

come con te

Oh, quando cado nel profondo

Dimmi che mi seguirai

Fammi vedere quanto lontano possiamo andare

Dì che mi seguirai, dimmi che mi seguirai

Dì che mi seguirai, dimmi che mi seguirai

Ho le mie ragioni per andarci piano

Perché abbiamo tutti dei demoni, sì, abbiamo tutti dei fantasmi

Ma ogni volta che sono crollato, mi hai raccolto

Sì, hai rimesso a posto tutti i pezzi che pensavo di aver perso

Sì, nessuno può amarmi come te

Ma questo significa che hai il potere di ferire anche me

Quando cado nel profondo

Dimmi che mi seguirai

Perché ho davvero bisogno

Per sapere che rimarrai in giro

Quando i miei muri crollano

Non sarà turbato da cosa c’è sotto (cosa c’è sotto)

Sì, sai che sono stato ferito

Ma sto imparando com’è l’amore con te

(Come con te) Come con te (Come con te)

Oh, quando cado nel profondo

Dimmi che mi seguirai

Fammi vedere quanto lontano possiamo andare

Dì che mi seguirai, dimmi che mi seguirai

Fammi vedere quanto lontano possiamo andare

Dì che mi seguirai, dimmi che mi seguirai

Dì che mi seguirai, dimmi che mi seguirai

Dimmi che mi seguirai, dimmi che mi seguirai