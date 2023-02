Robin Schulz è un disc jockey della Germania classe 1987. E’ diventato un nome famoso a livello internazionale nel 2014 quando ha pubblicato il remix della canzone Waves del rapper olandese Mr Probz ottenendo un ottimo riscontro.

Tutto questo ha rappresentato l’inizio della sua carriera che lo ha portato a pubblicare, per il momento, quattro album in studio di cui l’ultimo risalente al 2021 ed a diventare la voce di brani come Rain, Feeling, To You, Stone, Sugar, Show Me Love, Shed a Light, I Believe I’m Fine, Right Now, Rather Be Alone, All We Got, One More Time fino a Young Right Now per citarne alcuni. Ed oggi Robin Schulz torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Sweet Goodbye che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Sweet Goodbye

Sweet Goodbye, il nuovo singolo di Robin Schulz, parla di sentimenti forti ed importanti come la perdita e lo strazio che il cantante prova. Nonostante sia accecato dalle benedizioni sa che non può più tornare indietro anche se ha capito che con la sua dolce metà erano i più belli. Anche quando si muore, la vita continua e l’addio della persona amata è dolce. Un contrasto esplicito tra versi che emozionano e ritornelli che restano in testa. Possiamo definirlo l’inno perfetto per le interminabili notti della primavera e poi dipende da te se vuoi trascorrere queste notti all’interno di un club o fuori per le strade. La cosa più importante è che la luna sia alta nel cielo.

Il disc jockey Robin Schulz

E tu sei un fan di Robin Schulz? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Sweet Goodbye? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Sweet Goodbye

Amo il chiaro di luna

Fanculo il sole

Il tuo dolce dolce addio

Forse ero accecato dalle benedizioni

Ma lo so, non tornare indietro

Non lo saprò mai, ma lo immaginavo

Eravamo i più d’oro, oh woah

E lei ha detto, ha detto

Ricorda, quando moriremo

La vita va avanti e

Amo il chiaro di luna

Fanculo il sole

Il tuo dolce dolce addio

Amo il chiaro di luna

Sotto il cielo silenzioso

Dolci dolci saluti

Dolce dolce arrivederci

Dolce

Dolce dolce arrivederci

Sotto il cielo silenzioso

Sogno

I sogni dei sogni passano

Proprio come tutti i dolci addii

Quando non inviamo messaggi

Sento la tensione

Dove stai andando stasera (oh sì)

Tutta la pressione

È sul mio petto sì

Voglio solo piangere

E lei ha detto, ha detto

Ricorda, quando moriremo

La vita va avanti e

Amo il chiaro di luna

Fanculo il sole

Il tuo dolce dolce addio

Amo il chiaro di luna

Sotto il cielo silenzioso

Dolce dolce arrivederci

Lo adoro

Va tutto bene

Amo il chiaro di luna

Fanculo il sole

Il tuo dolce dolce addio

Amo il chiaro di luna

Sotto il cielo silenzioso

Dolce dolce arrivederci

Dolce

Dolce dolce arrivederci

Sotto il cielo silenzioso

Sogno

I sogni dei sogni passano

Proprio come tutti i dolci addii

Dolce arrivederci