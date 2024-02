Rosalino Cellamare, meglio conosciuto da tutti noi semplicemente come Ron, è un cantautore italiano classe 1953. Senza dubbio si tratta di una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. Voce di brani in grado di emozionare il pubblico come Vorrei incontrarti fra cent’anni, Almeno pensami, Anima, Sei volata via, Non abbiamo bisogno di parole fino a Per questa notte che cade giù. Per otto volte è stato tra i concorrenti del Festival di Sanremo ed ha vinto nel 1996 insieme a Tosca sulle note di Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Ed oggi Ron è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lontano Lontano che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In realtà, per i più attenti, la verità è presto svelata perché non si tratta di un inedito del cantautore, bensì della sua versione del capolavoro di Luigi Tenco uscito nel 1966.

Il cantautore Ron

Non è certo la prima volta che un cantante regala al suo pubblico una cover di artisti di fama mondiale e Ron non è da meno. Lontano Lontano è stata scritta nell’aprile del 1966 con l’arrangiamento di Ruggero Cini ed, ancora oggi, è uno dei brani più amati di Luigi Tenco. A proposito di questa scelta, Ron rivela che:

“Quando ascoltai per la prima volta Lontano Lontano di Tenco ero solo un ragazzo che faceva i concorsi per voci nuove. Nonostante tutto, rimasi senza fiato e capii che quella canzone era nata anche per me, mi assomigliava, la sua malinconia e la sua tenerezza arrivavano da una persona speciale, senza tempo. Parlava di un amore ormai troppo lontano e che il tempo mai avrebbe potuto cancellare. Sono orgoglioso di poterla inserire nel mio repertorio perché questa canzone mi assomiglia tanto”.

A dir la verità Ron ha già reso nota la sua versione di Lontano Lontano lo scorso ottobre, proprio durante l’ultima edizione del Premio Tenco quando era stato omaggiato del premio alla carriera. Ora, invece, è pronto per cantarla live davanti i suoi fan durante il suo tour che inizierà il 27 febbraio al Teatro Civico di Vercelli e che lo porterà in giro per il nostro paese in diverse date.

E tu sei un fan di Ron? Hai già avuto modo di ascoltare la sua versione di Lontano Lontano? Ti aspettiamo nei commenti!