Si chiama Rondodasosa, nome d’arte di Mattia Barbieri, giovane rapper classe 2002 amatissimo dalla Generazione Z, e ha da poco rilasciato un nuovo brano dedicato alla Grande Mela, dal titolo “New York“.

Vediamo allora subito il significato della canzone e il testo.

Significato di “New York”

Questo singolo rappresenta un tributo all’omonima città americana, che offre al rapper una possibilità sempre più ampia di farsi conoscere e diventare famoso, grazie alle numerose collaborazioni instaurate con gli artisti locali.

Nella canzone c’è anche una componente autocelebrativa: Rondodasosa infatti si dichiara molto ammirato dalle donne, forte e resistente, e in grado di metter in atto azioni concrete di rivalsa sociale.

Testo del brano

Check, why

Check, why

SSG, nobody safe, bitch

Cra-cra

Slide to the right, slide to the left

Cra-cra-cra

Slide to the right, slide to the left

I come straight from Italy

Slide to the right, slide to the left

Rondo

Yo, lil’ bih, it’s NKO on beat

Indovina (What? Dickhead)

Rondo è tornato

Pensavate di farmi fallire

Fossi stato in voi non l’avrei mai fatto, ah

Slide to the right, slide to the left Ah

Metto il dick a lei e la sua best

Ho abusato tutta la tua gang

Sentiamo i tuoi testi, ridiamo di te

Slide to the right, slide to the left

Shut up

Slidе to the right, slide to the lеft

Voglio una bitch che viene dal ghetto

What?

Fanculo a ‘ste troie chic

What?

Fanno tutte le finte sante, ma rimbalzano da dick a dick

Bitch

E se hai fatto lo snake

What?

so dove sei nelle trap house

Attento a quando giri in giro, potresti essere sfortunato

Yeh

La mia bitch

La mia bitch prepara la pasta Pasta

Tengo sempre un chinga in tasca

Tasca

Se hai problemi ci metto la…

Se hai problemi uso la mia gunna

Gunna

Quando la fotto mi chiama: “Dada”

Dada

SSG e l’ho fottuta in strada

Alziamo lo skrt come se segna Hazard

Slide to the right, slide to the left

Cra-cra-cra

Slide to the right, slide to the left

I come straight from Italy

Indovina

What? Dickhead

Rondo è tornato

Pensavate di farmi fallire

Fossi stato in voi non l’avrei mai fatto, ah

Slide to the right, slide to the left Ah

Metto il dick a lei e la sua best

Ho abusato tutta la tua gang

Sentiamo i tuoi testi, ridiamo di te

Slide to the right, slide to the left

Shut up

Slide to the right, slide to the left

Ora sono overseas

Face

Nei DM ho le bitch di ogni siti

What?

Se non mi ascolti è peggio per te

Cra

Sono ricco anche senza i tuoi stream

Ti prendo nel tuo blocco

What?

Anche se non è il tuo blocco

Non faccio missing

Ah

Io ti faccio male, non ti faccio i dissing

Questi non capiscono le mie feelings

Nel mondo in cui viviamo

Non mi vedrai mai fallire

Like, pregano che cado

Non faccio altro che salire

Like

Escaling nero

Nel bagagliaio un paio di switches What? Ah

Mi muovo different, yeh, butto la cima

Indovina What? Dickhead

Rondo è tornato

Pensavate di farmi fallire

Fossi stato in voi non l’avrei mai fatto, ah

Slide to the right, slide to the left

Ah

Metto il dick a lei è la sua best

Ho abusato tutta la tua gang

Sentiamo i tuoi testi, ridiamo di te

Slide to the right, slide to the left

Shut up

Slide to the right, slide to the left

Slide to the right, slide to the left

Slide to the right, slide to the left

Yo, NKO, cut that shit, I made a million with this

Shut up.

