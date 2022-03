Continua il grande successo di Rosalìa, che oggi presenta il suo nuovo album dal titolo Motomami, capitanato dal singolo Candy. Dopo aver vinto un Grammy Award e otto Latin Grammy Awards negli ultimi anni, Rosalìa non frena l’ascesa della sua carriera, regalandoci una canzone davvero bella.

Senza perdere la sua anima latina, Rosalìa riesce a mettere nella sua musica una ricerca sperimentale che a rende particolare e allo stesso tempo diversa da tutti gli altri. E’ proprio questo il suo punto di forza, che ritroviamo anche in Candy, una canzone che sicuramente sentiremo molto spesso in radio nei prossimi giorni.

Ma in Motomami non c’è solo la ricerca musicale, ma anche una ricerca più intima, autoriale, la voglia e il bisogno di raccontarsi apertamente e nel profondo.

Il significato del testo di Candy di Rosalìa

Come ha voluto raccontare la stessa Rosalìa, l’album Motomami vuole essere un racconto molto personale ed intimo, e che quindi è frutto di un lungo lavoro. Ecco le parole della cantante spagnola in una recente intervista per Rolling Stone:

In questi ultimi 3 anni ho voluto concentrare le mie energie per dare a questo album un senso di rischio ed eccitamento. Tutto in questo disco è stato creato da zero. Concettualmente, dal punto di vista dei testi, è l’album più personale che abbia mai fatto. Mi sono sempre considerata una narratrice e Motomami è la storia più intima che io abbia mai raccontato. Nella mia testa, Motomami è il ritratto di una figura femminile che si costruisce, e c’è dualità. Il disco è strutturato in due energie contrastanti. “Moto” significa “forte” e si riferisce all’aggressività, mentre “mami” alla fragilità. Rosalìa

Una dualità che in un certo senso si può sentire anche in Candy, una canzone che racconta di un incontro del passato che non si può del tutto dimenticare ma che è finito, perché c’è troppa distanza.

E tu cosa ne pensi di Candy di Rosalìa? Facci sapere se ti piace lasciando un commento alla fine dell’articolo. Prima però leggi la traduzione del testo che trovi qui sotto.

Traduzione di Candy di Rosalìa

Indossavo F per Fendi

Dancing Plan B, quello di Candy

E quindi ti sei innamorato di me

il giorno che ti ho conosciuto

So che non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Solo tu non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Non ti amo più come prima

Mi hai rotto, ma solo in parte

Ho portato il tuo schiavo a pensare a te

Ma per dimenticarti ho già fatto un’arte

Na’, na’, na’, na’, na’, na’, na’

Non è rimasto niente, na’, na’, na’, na’

Tra me e te, ya-ya-ya-ya

Non ricordo più il tuo volto

La forma del tuo corpo anche se a volte ci ho pensato

C’è troppo che ci separa

La vita è bella ma insidiosa

Vestito in Fa per Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Ballando Piano B, quello con Candy (Candy, candy, candy)

Quindi ti sei innamorato di me

il giorno che ti ho conosciuto

Ma non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Solo tu non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Na’, na’, na’, na’, na’

Non è rimasto niente, na’, na’, na’, na’

Tra me e te, ya-ya-ya-ya

Na’, na’, na’, na’, na’

Non è rimasto niente, na’, na’, na’, na’

Tra me e te, ya-ya-ya-ya

Vestito in Fa per Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Ballando Piano B, quello con Candy(Candy, candy, candy)

Quindi ti sei innamorato di me

Il giorno in cui ti ho incontrato (Il giorno in cui ti ho incontrato)

Vestito in Fa per Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Ballando Piano B, quello con Candy (Candy, candy, candy)

Quindi ti sei innamorato di me

Il giorno in cui ti ho incontrato

Ma non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Solo tu non mi hai dimenticato

Non mi hai dimenticato, non mi hai dimenticato

Oh, oh

no oh oh

Mmmh, mmmh (non mi hai dimenticato)