Esce oggi, venerdì 9 settembre 2022, la nuova canzone di Rosalìa, appartenente al suo album Motomami+ (Deluxe): si chiama “Chiri“, dura solo due minuti ed è tutta da ballare.

Rosalìa è una cantante e produttrice discografica classe 1992, di origine spagnola: i suoi brani sono un tripudio di energico pop ammantato dagli eleganti toni del flamenco, una vera e propria rivoluzione nel panorma musicale. che l’ha portata a vincere un Grammy Award, nel 2020, per il suo album “El mal querer“.

Significato della canzone

“Chiri” è una canzone allegra e briosa, che parla di relazioni sentimentali e della voglia di vivere, sempre percorrendo quella strada infinita di cui l’artista si dice essere innamorata.

Traduzione del testo

Tutti desiderano fortuna, denaro e libertà

Ma chiedere te non è troppo

Ho trovato delle ragioni

Ho guardato la luna

Segni del destino

Non ne è rimasto nemmeno uno

E ti dirò perché ho fatto un salto di qualità

Hai aspettato la mia firma sotto il Mercer

Che mi si perdoni se penso che tu sia alla mia mercé

Questo è il mio modo di attraversare il mondo, non che io sia in malafede

E dormo con la maglia che mi avevi regalato

Ha il mio nome stampato sul petto

Volevo dormire e mi hanno tolto il sonno

Ora dimmi…

Sei già agganciato

Sono un’eroina

E tu sei agganciato

Sono cocaina

La strada è innamorata

Innamorata di me

E io sono innamorata

Innamorata della strada

Te lo canto come te lo canta Jalillo

Come Canelita, per rumba che per tanguillos

Oh chiri, oh chiri chiri

Chiri chiri con le mie catene

Chiri chiri con le mie catene

Chiri chiri, oh chiri chiri

Sei già agganciato

Sono un’eroina

Sei agganciato

Sono cocaina



La strada è innamorata

Innamorata di me

E sono innamorata

Innamorata della strada.

