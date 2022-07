Dopo che i suoi fan l’hanno cantato a squarciagola durante i concerti live, l’artista Rosalia ha rilasciato oggi ufficialmente il proprio brano “Despechá“, che rappresenta una degna appendice del suo album “Motomami“, in quanto ne riprende i temi di liberazione, consapevolezza di sé ed edonismo.

Come dichiarato dalla stessa Rosalia:

“Ci sono vari modi di essere Despechá. Nel brano sta per spensieratezza e follia, fare le cose senza riserve né rimpianti; è il luogo in cui faccio musica, da quando ho iniziato e finché Dio vorrà.”

Significato della canzone

“Despechá” è un brano vivace e allegro, incentrato sulla necessità di prendere in mano la propria vita, con chiare note inneggianti alla liberazione femminista.

Traduzione del testo

[Intro: Rosalia]

Sì, sì

Sì, sì

Mmm

[Pre-ritornello: Rosalia]

Tesoro, non chiamarmi

Sono impegnato a dimenticare il tuo maschio

Ho già deciso che questa sera uscirò

Con tutto il mio motore, con tutto il mio yale’



[Ritornello: Rosalia]

E sono in ripresa, woah, woah, woah, woah, woah

Sono pronta per un nuovo flusso, baby, per un nuovo flusso, per un nuovo flusso

Lo sposto da lato a lato e a un altro lato

Oggi esco con il mio bambino dalla discoteca incoronata

E io sono fuori di testa, woah, fuori di testa

Dio non voglia che io torni al tuo lato

Lo sposto da lato a lato e ad un altro lato

Oggi esco con il mio bambino dalla discoteca

[Verso 1: Rosalia]

Io scelgo la gonna, il cerchio e la catena.

Piña colada, non ho vergogna

Io vado con la Fefa, è lei il capo

Lo balla, lo insegna a me

Non lavoro oggi, questa brunetta

Fanculo la fama, fanculo il lavoro

La notte è lunga, la notte è bella

Mambo violento è la fine del problema

Guarda come ti dirò facilmente

A, B, C, uno, due, tre

Ti dirò come è facile che sia

Che questo motore non fa più per te

Guarda come ti dirò facilmente

A, B, C, uno, due, tre

Guarda come ti dirò facilmente

Che questo motore



[Ritornello: Rosalia]

E io sono fuori di testa, woah, fuori di testa

Sono sceso con un nuovo flusso baby

Lo sposto da lato a lato e ad un altro lato

Oggi esco con il mio bambino dalla discoteca incoronata

E io sono fuori di testa, woah, fuori di testa

Dio non voglia che io torni al tuo lato

Lo sposto da lato a lato e ad un altro lato

Oggi esco dalla discoteca con il mio bambino

[Ponte: Rosalia]

Mmm, andrò a 180 perché sono una racineta, cosa, cosa?

Se ti distrai, ti sorpasso a destra…

Vado a 180 perché sono un racineta, hey, hey

Se ti distrai, ti sorpasso a destra, mmm, mmm, mmm, mmm.

[Outro: Rosalia]

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

Ehi

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì…

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

Da Barcellona a Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, haha, heh, heh

Hehe

Ehi

Uh, uh, uh, uh, uh

Omega

Ehi, ehi, ehi, ehi

Uh, uh, uh, uh, uh

