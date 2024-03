Chi è avvezzo di storia giapponese, molto probabilmente vedrà una lampadina illuminarsi se nomino Hattori Hanzo, celeberrimo samurai nipponico noto principalmente per il ruolo avuto nel permettere l’unificazione del Giappone.

Troviamo un personaggio omonimo anche in Kill Bill vol.1, film di Quentin Tarantino del 2003,oltre che in numerosi videogiochi, manga e anime, ma tutto ciò non c’entra poi molto con l’articolo che avete sotto gli occhi.

Oggi parleremo infatti di Hattori Hanzo in quanto titolo del nuovo brano di Rose Villain e Madame, pubblicato oggi 8 marzo 2024, di cui a breve andremo a scoprire il significato del testo.

La canzone appartiene al nuovo album di Rose Villain, anch’esso dal nome che ricorda le lontane terre giapponesi, ovvero Radio Sakura, sèguito del precedente Radio Gotham.

Significato di “Hattori Hanzo”

Questo brano celebra nel ritornello l’importanza spesso bistrattata del silenzio, unica arma da sfoderare nelle situazioni difficili, quelle che fanno perdere le staffe e rischiare di elargire contro la propria volontà delle “parole più affilate di spade“, che feriscono indelebilmente. Come del resto diceva Robin Hobb nei suoi bellissimi libri, “a volte è più facile estrarre un coltello dalla ferita di un uomo, che chiedergli di dimenticare le parole che gli sono state rivolte, persino in un momento di rabbia“. E come darle torto, mi chiedo.

Nella canzone si parla inoltre della speranza di ricostruire un rapporto incrinato, basandosi sull’idea che “non possiamo farci la guerra tra noi“.

Testo della canzone

[Ritornello: Rose Villain]

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare

Fiori di ciliegio

[Strofa 1: Rose Villain]

Il cuore c’ha le mani in alto, si sente minacciato (Ehi)

La tua lama d’indifferenza al collo che gli stronca il fiato (Ehi)

Gocce di miele amaro, sul dorso di un giaguaro (Ehi)

Se la Madonna appare t’inginocchi o non ritornerà più

Lei sa che finisce qua per te, ma lei è in tour

Degas, guarda come ballano gli aironi blu (Ehi)

Nagasaki, il verde tesse sopra al lutto (Oh, oh)

I fiori come metastasi si prenderanno tutto

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Non dobbiamo aver bisogno degli eroi

Non possiamo farci la guerra fra noi

Sotto la stessa luna

Sotto la stessa luna

[Ritornello: Rose Villain]

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare (Ah-ah-ah)

Fiori di ciliegio

[Strofa 2: Madame]

Hattori Hanzo, atto primo

Nuova vita, nuovo inizio

Con questa penna fendo come uno spadaccino

Nelle mie cuffie Radio Sakura di Rose Villain

Sono cadute bombe sulla mia strada

Corro e cerco riparo, ma niente

Tra le mie braccia è casa

È solo polvere

Il maestro mi tende il braccio

Mi insegnerà a sferrare un colpo

Un altro colpo e poi di colpo

Sono diventata Kill Bill

Mulan, Moulin Rouge

Prendi, mira, spara, boom

Ora che so fare la guerra

Non voglio fare la guerra

Aspetterò la primavera

E tu con me

[Ritornello: Rose Villain]

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare

Fiori di ciliegio.