Ariete è tornata con un nuovo album “La notte”, in uscita il 22 Settembre 2023, ad anticipare il progetto però è il singolo “Rumore“, fuori dal 12 Settembre.

Arianna del Giaccio, per tutti Ariete, è infatti pronta a tornare dopo quasi due anni da “Specchio” con le sue canzoni cantate e scritte interamente da lei, che molto presto potrà condividere con il suo pubblico nel prossimo tour in partenza da Bari il prossimo 17 Ottobre.

Il secondo album di Ariete sarà pubblicato da Bomba Dischi e seguirà gli EP del 2020, “Spazio” (disco d’oro) e “18 anni”.

La stessa Ariete ha anticipato alcune cose sull’album “La notte”:

“La notte” è un disco di confidenze, un diario segreto per la cantautrice su cui scrivere poesie d’amore e allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine. Ariete crea con le parole dimensioni profonde in cui riflettersi e cercare conforto. La notte è il momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana, quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri. La cantautrice è capace di toccare le corde più nascoste dell’anima, raccontando senza filtri attimi di vita in cui potersi riconoscere. Il rapporto con l’amore, infatti, è il filo conduttore del disco: “La notte” è il racconto di Ariete che si innamora e, attraverso la scoperta delle proprie emozioni, matura la consapevolezza di dover tornare alle origini per potersi ritrovare”

Il significato di “Rumore” di Ariete

Con la notte che fa da sfondo, la giovane cantautrice racconta un amore in silenzio che ha terminato le parole e ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile. La paura di andare nel profondo, di spogliarsi e mostrare le proprie fragilità ha alimentato il desiderio di scappare, consapevole che allontanarsi significa perdersi.

Ma “in silenzio facciamo più rumore di una strada di centro città”, a dimostrazione che l’amore supera qualsiasi difficoltà e fa sentire la propria voce nonostante la distanza.

Il testo di “Rumore” di Ariete

Ho capito di amarti in un giorno d’estate

Tra la voglia e la forza nei tuoi gesti affrettati

Ho capito di amarti perché ho avuto paura

Così tanta paura che ti ho lasciato le mani

Amore, in silenzio noi facciamo più

Rumore di una strada di centro città

Non cambierà

Non cambierà

E quando ti svegli la mattina

I tuoi occhi profondi mi parlano

Le tue guance, le tue nuvole candide

Sei sempre più triste il pomeriggio

Soffocata da pensieri scomodi

Tipo il mondo, i tuoi mostri più timidi

E aspetto sveglia quando non sei a casa

Dormire non ha senso senza te, sai già cos’è

Amore, in silenzio noi facciamo più

Rumore di una strada di centro città

Amore, in silеnzio noi facciamo più

Rumore di una strada di centro città

Non cambierà

Non cambiеrà

Non voglio perderti, te lo giuro

Le mie forze sono

Sono bloccata qua

E tu, cosa ne pensi di “Rumore” di Ariete? Lascia un commento!