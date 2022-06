Il brano del 1985 di Kate Bush, “Running Up That Hill” torna alla ribalta grazie alla quarta stagione di Stranger Things, distribuita da Netflix. Attualmente, è addirittura in 1ª posizione su iTunes, davanti a brani di artisti attuali come Lady Gaga ed Harry Styles.

Sui social è letteralmente esplosa la passione per Kate Bush, tanto che gli hashtag con il suo nome e il titolo del brano sono subito entrati in tendenza su Twitter. Stranger Things 4 ha permesso a Kate Bush di entrare così nel mondo della nuova generazione che hanno inondato i servizi di streaming musicale. “Running Up That Hill” è ora al primo posto della classifica iTunes degli Stati Uniti e con 1,1 milioni di ascolti, è alla posizione 106 della classifica globale di Spotify, superando Ed Sheeran, Doja Cat e Bad Bunny.

“Running Up That Hill” è stato il più grande successo di Kate Bush degli anni ’80 e le è valsa la nomination come miglior donna britannica e miglior singolo britannico ai Brit Awards del 1986. La canzone era originariamente intitolata “A Deal With God”, ma l’etichetta discografica temeva che il titolo avrebbe subito un contraccolpo da gruppi religiosi e ha cambiato il titolo. L’analista musicale Trash Theory ha selezionato la canzone come uno dei migliori esempi del “New British Canon” della musica, ovvero una tra le canzoni che mostrano la continua influenza della musica britannica.

La scena in Stranger Things con la canzone di Kate Bush

In Stranger Things, Max, interpretata dalla giovane attrice Sadie Sink ha un grande arco narrativo che culmina in una scena epica alla fine dell’episodio 4 che molti hanno dichiarato essere uno dei momenti migliori nella storia dello show.

All’inizio della stagione apprendiamo che il singolo di Kate Bush tratto dal suo album “Hounds of Love” è la canzone preferita di Max e gioca un ruolo importante durante la scena menzionata in precedenza. La canzone viene riprodotta nella sua interezza durante tutta la scena, oltre a comparire di tanto in tanto durante la stagione.

Senza fare spoiler, “Running Up That Hill” è una canzone che salva vite umane.

E tu, hai già visto Stranger Things 4 e ascoltato “Running Up That Hill” di Kate Bush?