Riuscite ad immaginare Henry Cavill (Montecristo, Tristano & Isotta, Basta che funzioni) protagonista di una commedia romantica tratta da un romanzo di successo? Se la risposta è sì questo è il momento di saperne qualcosa in più, se la risposta è no rassegnatevi all’idea: l’attore sta per cimentarsi in una prova molto diversa da quelle affrontate sino ad oggi.

Dopo il successo cinematografico internazionale raggiunto interpretando il personaggio di Superman – protagonista dei film L’uomo d’acciaio (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) e Zack Snyder’s Justice League (2021) -, Henry Cavill ha deciso di dismettere i panni e il mantello di supereroe e di provare qualcosa di completamente diverso dai ruoli fino ad oggi accettati e interpretati.

L’attore sarà dunque protagonista della commedia romantica The Rosie Project, prodotta da Sony che, secondo il magazine Collider, sarà un sicuro successo al botteghino. Il produttore hollywoodiano Stephen Falk (Orange Is the New Black, Showtime, Weeds) metterà a punto una sceneggiatura scritta da Scott Neustadter (La Pantera Rosa 2, Colpa delle stelle, Le nostre anime di notte) e Michael H. Weber (500 giorni insieme, The Spectacular Now, The Disaster Artist). Mentre Matt Tolmach (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Welcome to the Jungle, Venom: Let There Be Carnage) sta producendo il film insieme a Michael Costigan (Ghost in the Shell, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Uncle Frank).

Henry Cavill sarà un professore in The Rosie Project

Henry Cavill, di solito sempre molto serio e compassato nei suoi ruoli, questa volta dovrà misurarsi con un personaggio diverso da quelli soliti. Nel film The Rosie Project, infatti, interpreterà il professore universitario Donald (Don) Tillman, sfortunato in amore che decide di creare un elaborato questionario nel tentativo di trovare una moglie adatta a lui.

Quando, però, incontra una donna non convenzionale che non corrisponde a nessuno dei suoi “requisiti”, è sorpreso di scoprire che potrebbe essere proprio lei la donna perfetta per lui, contro ogni aspettativa scientifica. Una donna di nome Rosie, infatti, decisamente inadatta come compagna secondo i criteri della razionalità, sconvolgerà il mondo di Don e i suoi rassicuranti schemi.

Il film è tratto dal romanzo scritto da Graeme Simsion (Intervention on the Number 3 Tram, Natural Selection, The Klara Project Phase 1), che ha come titolo originale L’amore è un difetto meraviglioso, pubblicato nel 2013. Il seguito, altro best seller che ha conquistato le classifiche letterarie, si intitola L’amore è un progetto pericoloso, ed è stato pubblicato nel 2014.

Chi è il professor Donald (Don) Tillman

A descriversi ci pensa lui stesso, in un’esilarante individuo di notevole intelligenza e dotato di un pensiero fortemente razionale che crede di poter imbrigliare l’amore nelle maglie della ragione scientifica mettendo in cantiere un progetto rigoroso per la selezione del partner:

“Mi chiamo Don Tillman, ho trentanove anni e sono un professore di genetica presso l’Università di Melbourne. Ho una posizione ben retribuita, seguo un’alimentazione strutturata e regolare, ho molta cura del mio fisico. Nel regno animale, non avrei alcuna difficoltà a trovare una compagna e a riprodurmi. Perciò, il motivo per cui sono ancora scapolo mi è oscuro. Tuttavia ho fatto una scoperta incredibile: statisticamente, gli uomini sposati sono in media più felici… e vivono più a lungo! Per questo ho dato vita a un progetto: il Progetto Moglie.”

Henry Cavill ha recentemente terminato le riprese della seconda stagione di The Witcher e a breve sarà impegnato con i nuovi episodi del sequel di Enola Holmes, insieme all’attrice Millie Bobby Brown (Godzilla II – King of the Monsters, C’era una volta nel Paese delle Meraviglie, Intruders). Il prossimo autunno, inoltre, l’attore reciterà anche nel nuovo thriller di Matthew Vaughn (X-Men – L’inizio, The King’s Man – Le origini, Kingsman – Il cerchio d’oro) dal titolo Argylle, insieme a Dua Lipa (Familja Moderne, Sounds Like Friday Night).