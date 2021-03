Russian Doll è una serie televisiva statunitense, uscita nel 2019, ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland che ha fatto il suo debutto su Netflix con la prima stagione formata da otto episodi.

La protagonista Nadia (l’attrice Natasha Lyonne) entra in un circolo vizioso e misterioso partecipando, ogni giorno, alla stessa festa del suo compleanno che poi la porta alla morte, sempre in modi diversi, salvo poi svegliarsi il giorno dopo illesa ed in salute, pronta a rivivere la stessa giornata. Una black comedy che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che Netflix, tramite un tweet, ha annunciato che è in arrivo la seconda stagione e facendolo ha presentato anche la new entry del cast. Si tratta di Annie Murphy, attrice canadese classe 1986, famosa per aver vestito i panni di Alexis Rose nella serie tv comica Schitt’s Creek ottenendo un premio Emmy e varie candidature ai Golden Globe.

L’attrice Annie Murphy

La curiosità di sapere quale sarà il ruolo di Annie Murphy, ma anche di conoscere la trama della seconda stagione è tanta. Nadia continuerà a svegliarsi nel giorno del suo 36esimo compleanno in un loop senza uscita? Oppure finalmente riuscirà a trovare una soluzione per andare avanti? Sarà ancora lei la protagonista? Ricordiamo che la prima stagione è finita con due versioni di Nadia che camminavano al fianco della protagonista. Una cosa è certa, Natasha Lyonne ha affermato che la serie tv è stata concepita come una serie con tre stagioni quindi ci aspetteranno ancora tante avventure e, come dichiara la co-creatrice Leslye Headland:

“Inizialmente abbiamo pensato che Nadia fosse una presenza fissa per tutte le tre stagioni, ma non nel modo convenzionale. Sapevamo che sarebbe stata sempre l’anima ed il cuore pulsante dello show. In un modo o nell’altro ci sarebbe stata”.

E voi avete visto Russian Doll? Siete felici che è in arrivo la seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!