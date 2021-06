I due attori, molto amati soprattutto dal pubblico televisivo per i ruoli già interpretati per il piccolo schermo, stanno per intraprendere insieme questa nuova avventura cinematografica.

Gli porterà fortuna lavorare insieme? Saranno credibili in questi nuovi ruoli?

Abbiamo imparato a conoscere Greta Scarano e Salvatore Esposito per essere tra i più apprezzati attori di serie televisive degli ultimi anni. Lei, che tra i numerosi ruoli ha avuto anche la possibilità di vestire i panni di Ilary Blasi in Speravo de morì prima e lui, conosciuto ai più per essere stato l’intramontabile Gennaro “Genny” Savastano, pronto a tornare nella quinta, attesissima, stagione di Gomorra – La serie.

Cosa li ha spinti, dunque, a decidere di fare un salto per approdare sul grande schermo? Certamente il fatto di avere tanto seguito da parte del pubblico ha contribuito a concretizzare il progetto di cui saranno entrambi protagonisti. Perché, infatti, non approfittare di questa notorietà e, ovviamente, della loro bravura come interpreti?

Ed è proprio ciò che ha fatto Davide Minnella, giovane regista televisivo prestato al cinema, che ha deciso di puntare su Greta Scarano e Salvatore Esposito per il suo nuovo film, L’ultima cena, di cui sono iniziate di recente le riprese a Roma.

Salvatore Esposito e Greta Scarano in una scena del film L’ultima cena.

Dove vedremo Greta Scarano e Salvatore Esposito

Di cosa parlerà il film L’ultima cena? E, soprattutto, cosa dovremo aspettarci dai ruoli assegnati a Salvatore Esposito e a Greta Scarano? Dalle prime notizie trapelate sul film, pare che ci siano un po’ tutti gli ingredienti della perfetta commedia romantica cinematografica: amore, gusto, ottima cucina ma anche sofferenza e qualche gustoso equivoco!

L’ultima cena, infatti, vedrà i due attori intenti a destreggiarsi dietro i fuochi dei fornelli, in quello che è di sicuro tra i progetti più attesi dei prossimi mesi. Il film racconterà la storia di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono, che gestisce un ristorante. L’uomo si troverà a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), che aspira costantemente alla perfezione.

L’incontro tra due personaggi, che sono molto diversi tra loro, totalmente agli antipodi l’uno dall’altra, darà ad entrambi la possibilità di godere di nuova linfa vitale, nonché di una grande occasione per ricominciare tutto da capo. Rimboccarsi le maniche sarà dunque, per i due protagonisti, l’unica scelta da intraprendere. Il tutto è finalizzato alla passione che entrambi sembrano condividere: la cucina.

Il tweet di Salvatore Esposito e le dichiarazioni del regista

Salvatore Esposito, come oramai è di uso abbastanza comune tra gli attori, ha deciso di dare notizia di questo suo nuovo impegno cinematografico, annunciando l’inizio delle riprese condividendo in anteprima uno scatto del film tramite il suo profilo ufficiale Instagram che conta su più di 1.400.000 follower che seguono la sua vita.

Inoltre l’attore ci ha tenuto a comdividere anche la trama ufficiale del film nella didascalia del post, con il seguente testo: “Carmine, un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto”.

Il regista Davide Minella, invece, che come è facile immaginare tiene moltissimo a questo progetto, ha le idee molto chiare su come realizzarlo e le sue dichiarazioni rispetto al film sono assolutamente esplicative, ribadendo in merito a L’ultima cena qual è l’importanza che la cucina avrà all’interno della pellicola:

“Vorrei che questo film “profumasse” di realtà proprio come un piatto ben fatto. La buona cucina è a tutti gli effetti il terzo protagonista di questo film. È per questo motivo che ho chiesto alla chef stellata Cristina Bowerman di seguirci in questo straordinario percorso culinario fatto di piacere, di gusto, di sangue e di amore“.

Oltre ai due protagonisti, nel cast potremo trovare anche Gianluca Fru dei The Jackal – che a breve debutterà nella nuova serie Netflix Generazione 56K -, e gli attori Gianfranco Gallo (Squadra mobile, Pinocchio, Ritorno al crimine), Antonella Attili (Nuovo Cinema Paradiso, La musica del silenzio, Tolo Tolo) e Antonio Grosso (I nostri ragazzi, Napoli Velata, Ritorno al crimine,).

L’ultima cena è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, la pellicola è stata realizzata grazie a Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution. Autore del soggetto è Stefano Sardo, che ne firma la sceneggiatura insieme a Giordana Mari e Gianluca Bernardini e con la collaborazione di Esposito. Il film sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Davide Minnella ha debuttato alla regia nel 2014 con il pluripremiato mockumentary Ci vorrebbe un Miracolo, commedia semiseria sui mali che affliggono il nostro mare.