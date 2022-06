Samuel è un cantautore di Torino classe 1972. Diventato famoso per essere stato il frontman dei Subsonica, è la voce di brani di successo come Vedrai, La Luna Piena, Rabbia, La Risposta, Gira la Testa e Giochi Pericolosi fino al duetto con Francesca Michielin, lo scorso anno, sulle note di Cinema che lo hanno portato ad essere un volto amato del panorama musicale italiano anche senza i suoi Subsonica.

Una carriera in ascesa tanto che lui stesso ha iniziato a distaccarsi dal suo passato. Ad esempio, nell’ultimo tour non ha cantato neanche un brano della sua band. Ed oggi Samuel torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, venerdì 24 giugno, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Occhiali da sole, scritto e prodotto dallo stesso Samuel insieme a Dade ed Andrea Bonomo.

Il significato di Occhiali da Sole

Occhiali da sole, il nuovo singolo di Samuel, ha come protagonista una persona che analizza le scelte fatte durante la sua vita e che fa un bilancio della propria esistenza. A tal proposito, il cantante rivela che:

Il cantante Samuel

“’Occhiali da sole’ è la metafora di un percorso di vita, il racconto di uno stato d’animo, un momento di analisi del punto a cui si è arrivati e della strada che si deve ancora fare. Il protagonista del brano affronta una planata del proprio status sociale in base alle scelte che ha fatto. Chi come noi lavora in ambito artistico conosce bene questa sensazione: dopo periodi di estrema produttività in un ambiente in cui le cose cambiano in fretta, e in cui bisogna saper aggiornarsi e ritrovare la propria direzione sempre più velocemente, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare: non sai più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. L’unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello hai sempre fatto”.

Nel frattempo, Samuel è pronto per tornare sul palco con il suo tour estivo Elettronica che lo porterà in giro per l’Italia fino ai primi di settembre. Domani, ad esempio, farà tappa a Bergamo, mentre il suo tour si concluderà il 2 settembre a Montebelluna passando per città come Santa Margherita Ligure, Assisi e Campobasso.

E tu sei un fan di Samuel? Hai già avuto modo di ascoltare il brano Occhiali da sole? Ti aspettiamo nei commenti!