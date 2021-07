Con Mezza Bugia torna il cantautorato di Samuele Bersani, in un incidere che ricorda molto lo stile musicale alla Bob Dylan, un testo che è una vera e propria carrellata di immagini e pensieri. Un ritmo sostenuto e incalzante che esplode ancora più forte nel ritornello, una vera e propria battaglia di parole.

Mezza Bugia è un singolo estratto dall’ultimo album di Samuele Bersani dal titolo Cinema Bersani, e arriva dopo il precedente Il Tuo Ricordo, anche esso con un significato particolarmente profondo.

Il significato del testo di Mezza Bugia di Samuele Bersani

Con Mezza Bugia Bersani parla di quell’abitudine che vizia i rapporti, la predisposizione a mentire, a non dire la verità per quella che è, che a lungo andare distrugge anche i legami più solidi.

Tu mi hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura… dal testo di Mezza Bugia

Sono queste le parole iniziali del testo che chiariscono sin da subito quello che è il significato della canzone.

Non viene a mancare nel testo di Mezza Bugia nemmeno una riflessione più sociale e politica grazie ad un sottile riferimento alla realtà governativa che stiamo vivendo e che in particolare si spiega nel verso “Non esiste una maggioranza alternativa alla tua“.

Ad ogni modo Samuele Bersani dimostra ancora una volta la sua grande abilità nello scrivere testi e nel riassumere in una manciata di parole concetti molto vasti e difficili da trattare. Un grande autore, che non delude mai, e che da domani, 3 luglio, è pronto a partire con le date estive del suo tour, che prende il via da Cogne e si concluderà il 18 agosto a Prato.

E tu cosa ne pensi di Mezza Bugia? Lascia un commento per dire la tua sull’ultimo singolo di Samuele Bersani.