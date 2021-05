Sanditon è una serie televisiva in costume creata da Andrew Davies e basata sull’omonimo romanzo di Jane Austen rimasto, però, incompiuto. In Italia ha fatto il suo debutto nell’autunno 2020 sul canale La Effe e sembrava che il suo destino fosse già segnato. Dopo i primi otto episodi, infatti, era arrivato l’annuncio della cancellazione della serie.

Un annuncio che aveva fatto mettere in movimento i telespettatori di Sanditon che, dopo una lunga campagna online, sono riusciti ad averla vinta. Dopo più di un anno di silenzio, infatti, nel maggio di quest’anno sono state annunciate la seconda e la terza stagione per la felicità dei fan che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure di Charlotte Heywood. Tuttavia, se da una parte vi è l’entusiasmo, dall’altra vi è anche tanta tristezza perché assisteremo ad un addio al cast. E non si tratta di un addio qualunque, ma di uno dei protagonisti: Theo James, l’attore che interpreta Sidney Parker non prenderà parte alle due nuove stagioni. A rivelarlo è l’attore stesso, durante un’intervista con IndieWire:

Il cast di Sanditon

“Sebbene mi sia piaciuto interpretare Sidney, credo che il suo viaggio sia ormai concluso. Il finale tra Charlotte e Sidney è così diverso, unico ed interessante per me ed auguro al cast ed alla troupe di Sanditon ogni successo con le future stagioni”.

Inoltre, sappiamo che Theo James sarà impegnato sul set de La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo, al fianco dell’attrice Rose Leslie, per la nuova serie tv HBO. Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di Sanditon? Stando ai rumors non mancheranno romanticismo, umorismo e molti colpi di scena. Non ci resta che aspettare!

Ed a te piace Sanditon? Ti aspettavi l’addio di Theo James? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti!