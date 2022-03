Cielo dammi la luna è il nuovo singolo di Sangiovanni, pubblicato oggi, 25 marzo 2022. È il brano che anticipa l’uscita di “Cadere volare”, l’atteso disco di inediti del cantautore, prodotto da Sugar Music e previsto per l’8 aprile. L’album, uscirà in formato digitale, in CD e in una speciale edizione in vinile di color bianco.

Il nuovo disco di Sangiovanni avrà il compito di bissare il successo ottenuto dal precedente EP, certificato tre volte disco di platino. Risultato che lo ha visto piazzarsi al secondo posto come disco più venduto nel 2021, con il maggior numero di settimane al primo posto in classifica.

Il cantautore, nel corso dell’anno, ha collezionato diciassette dischi di platino e tre dischi d’oro.

All’interno del nuovo album saranno presenti dodici canzoni tra cui undici inediti ed il singolo, Farfalle, presentato al Festival di Sanremo 2022.

Qual è il significato di Cielo dammi la luna di Sangiovanni

Cielo dammi la luna è un pezzo eseguito su piano molto intimo. Lo stesso Sangiovanni ha consigliato di ascoltarlo ad occhi chiusi, per rendere l’esibizione ancora più profonda.

Nel video della canzone, l’artista appare per la prima volta dopo molto tempo con un taglio cortissimo, stile militare, mentre canta il nuovo pezzo.

Nel brano, Sangiovanni si racconta con sincerità. Utilizza la musica come mezzo per comunicare sensazioni profonde ma con leggerezza.

Cielo dammi la luna racconta come nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare sia un modo per ritrovarsi in un altro spazio. Basta, infatti, cambiare approccio e guardare il mondo da un’altra prospettiva per sentirsi più leggeri.

Il nuovo singolo è una canzone d’amore, ricca di domande su come fare per non deludere mai le aspettative dell’altra persona e, per avere le risposte, il cantautore si rivolge al cielo e chiede in prestito la luna.

Testo di Cielo dammi la luna di Sangiovanni

Io da umano come posso

restituirti tutto

coi limiti che ho

col tempo che finisce

metti in conto già due figli

e una casa sul frutteto

metti pure tutto quello che vuoi tu

Io da umano come posso

se una vita non mi basta

Siamo briciole in un mondo

in un mondo che non basta

per quello che vorrei darti questa notte

dovrei cercare altrove, dovrei cercare come

Se mi libero, mi libero, mi libero e

precipito, precipito, precipito

e ci sei tu per te

come posso ricambiare?

In cielo, dammi la luna

solo per stasera, ah

stasera, poi te la riporto qua

poi te la riporto qua

poi te la riporto in mano

te la devo regalare

te la devo regalare

te la devo regalare così che possa avere

un motivo per restare in questo posto che non fa per me

e se non vivo per il prossimo, per chi lo faccio

sparisco, casa al mare, po te lo regà

Se mi libero, mi libero, mi libero e

precipito, precipito, precipito

e ci sei tu per te

come posso ricambiare?

In cielo, dammi la luna

solo per stasera, ah

stasera, poi te la riporto qua

poi te la riporto qua

poi te la riporto in mano

te la devo regalare

te la devo regalare

