Sangiovanni continua a far parlare di sè: esce infatti oggi, venerdì 7 ottobre 2022, la sua vivace quanto riflessiva “Fluo“, nuovissima canzone scritta da lui stesso insieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e prodotta da Simone Privitera (in arte Simon Says).

Il titolo del brano non è di certo stato scelto a caso, in quanto rispecchia perfettamente la variopinta personalità del giovane artista, secondo anche quanto affermato dalla sua casa discografica, la Sugar Records:

“I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti che hanno lasciato un segno, si sono mischiati, hanno creato un nuovo colore.”

I sopracitati “incontri” rappresentano non solo quelli della vita privata di Sangiovanni, ma anche quelli propri della sua carriera, con i fan, i quali sono sempre stati molto importanti per il cantante: proprio i suoi seguaci sono tra l’altro stati coinvolti nella scelta della copertina di “Fluo”.

Ricordiamo infine che Sangiovanni si esibirà i prossimi 19 e 23 ottobre presso il Palazzo dello Sport di Roma e il Forum di Assiago.

Significato della canzone

“Fluo” è un brano che esprime un messaggio molto significativo: per quanto ci si renda inevitabilmente conto che il mondo non sempre e non ovunque è un posto fantastico e privo di difetti, è comunque essenziale cercare il buono e il bello nelle piccole cose, concentrandosi sui piccoli e fortunatamente ancora presenti sprazzi di “fluo” nascosti in mezzo ad un buio sempre più totalizzante. Solo così è possibile combattere la negatività e il malessere che molto spesso la vita ci scaglia addosso come un macigno.

Testo della canzone

Ti hanno mai detto perché l’amore è cieco

a te non guarderà mai

non ti guarderà

le mie parole tornano come eco

e non le sentirà mai

non le sentirà

Questa vita è già tutta una pubblicità

ti innamori di un sogno che lasci a metà

puoi buttarti dal cielo senza paracadute solo per dire adesso che cosa si fa

Ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo

Un colpo, un colpo mi basterebbe, un colpo di pistola sul volto per cambiare le sorti del mondo

mondo, mondo

Questa vita è già tutta una pubblicità

ti innamori di un sogno che ti cambierà

puoi provare l’amore senza protezione solo per dire adesso che cosa si fa

Ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

A forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se

Che ci vuole il mondo è tuo

se fa buio il mondo è fluo

se eravamo sicuri di esserne usciti questa paranoia cos’è?

Ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo.

