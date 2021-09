Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, cantante di Vicenza classe 2003, nonostante la giovanissima età è già un nome molto amato dal pubblico tanto da essere uno dei cantanti della musica italiana più seguito grazie anche ai suoi singoli di successo come Tutta la notte, Lady o Malibu che hanno scalato le classifiche.

Ed oggi, venerdì 24 settembre, in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali in streaming Sangiovanni torna in scena con il singolo Raggi Gamma che anticipa l’uscita del nuovo album, atteso per il prossimo anno. Una canzone che, implicitamente, dedica alla fidanzata Giulia Stabile. Amici, infatti, non solo gli ha permesso di trovare la popolarità e di diventare un volto ed una voce conosciuti, ma anche di trovare l’amore proprio con Giulia, ballerina e vincitrice dell’edizione, da cui è inseparabile da mesi.

Il significato di Raggi Gamma

In Raggi Gamma ritroviamo i toni tipici del pop di Sangiovanni, proprio come siamo abituati. Il brano è una vera e propria dedica d’amore, con parole dolci e romantiche, dove il cantante afferma di essersi finalmente innamorato per la prima volta tanto che canta:

“Mi sento un ragazzino alla prima cotta, non ci sono più gli uomini di una volta, ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella”.

Nel frattempo, i fan di Sangiovanni non vedono l’ora di poterlo seguire nei suoi concerti attesi per il 2022 con le nove date del suo Sangio Live Tour dove sarà possibile cantare insieme i suoi successi e divertirsi.

E tu hai già sentito Raggi Gamma? Ti piace il concetto della canzone? Ti aspettiamo nei commenti!