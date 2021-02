Manca davvero poco a Sanremo 2021, il Festival della canzone italiana che quest’anno è alla sua 71esima edizione. Dopo aver visto slittare la data in avanti di circa un mese, rispetto agli altri anni, e aver temuto la cancellazione per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, finalmente ora possiamo prepararci a cinque serate di musica, dal 2 al 6 marzo 2021.

Ancora una volta il Festival di Sanremo si terrà al teatro Ariston, un teatro che però quest’anno sarà vuoto, senza un pubblico in sala, e potrà essere seguito soltanto in tv, su Rai Uno.

A capitanare la kermesse, dopo il successo visto nel 2020, sarà di nuovo Amadeus in veste di presentatore e direttore artistico. Accanto a lui non mancherà Fiorello e diverse co-conduttrici che si alterneranno durante le cinque serate.

Per la prima sera vedremo accanto ad Amadeus Matilda De Angelis, la seconda sera toccherà ad Elodie, la terza sera doveva essere la volta di Naomi Campbell, ma purtroppo la modella non potrà esserci per via delle nuove restrizioni anti-Covid volute degli USA; al suo posto probabilmente vedremo Vittoria Ceretti. Barbara Palombelli sarà co-conduttrice della quarta serata, ed infine, per quanto riguarda l’ultima sera del Festival, non ci sarà una sola co-conduttrice, ma diverse presenze femminili non ancora rese note.

Ma quali sono i cantanti e le canzoni che potremo sentire a Sanremo 2021?

Per la sezione Campioni avremo 26 artisti in gara, mentre per quanto riguarda le Nuove Proposte, i cantanti saranno in 8. Andiamo a conoscerli nel dettaglio insieme alle loro canzoni e alla cover che, ormai da diversi anni, è consuetudine portare sul palco dell’Ariston insieme ad un ospite.

I cantanti della sezione Campioni di Sanremo 2021, le canzoni e le cover

Aiello

Il cantautore calabrese per la prima volta sul palco dell’Ariston, porta come canzone Ora, una ballata con un testo molto autobiografico, una sorta di confessione in musica. L’arrangiamento prevede la presenza di sonorità elettroniche ad accompagnare l’orchestra dal vivo.

Per a serata delle cover Aiello canterà insieme a Vegas Jones Gianna di Rino Gaetano.

Annalisa

Quinta volta a Sanremo per Annalisa, che nel 2013 arrivò nona con la canzone Scintille, nel 2015 quarta con Una finestra sulle stelle, nel 2016 undicesima con Il diluvio universale e infine nel 2018 terza con Il mondo prima di te.

Quest’anno il titolo della canzone in gara è Dieci, e parla di un amore che non vuole arrendersi, non vuole finire e cerca disperatamente di aggrapparsi agli ultimi ricordi e momenti passati insieme.

Per la serata delle cover Annalisa presenterà la canzone La musica è finita di Ornella Vanoni.

Arisa

Dopo due vittore sul palco dell’Ariston (nel 2009 come esordiente con Sincerità e nel 2014 per la categoria Big con Controvento) anche Arisa torna a Sanremo e questa volta lo fa con il brano Potevi fare di più. La canzone, scritta da Gigi D’Alessio, parla di una relazione che finisce per colpa di un lui che è assente e non dà mai attenzioni alla sua donna che alla fine preferisce riprendersi la sua libertà.

Per quanto riguarda la cover, Arisa ha scelto di presentare insieme a Michele Bravi il grande successo di Pino Daniele Quando.

Bugo

Dopo l’indimenticabile esperienza sanremese del 2020 accanto a Morgan, che li ha visti squalificati dalla gara, Bugo torna all’Ariston questa volta in solitaria, con la canzone E invece sì. Il brano è un vero e proprio inno all’immaginazione e all’importanza delle piccole e semplici cose.

Insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Bugo presenteà la cover di Un’Avventura di Lucio Battisti.

Colapesce e Dimartino

Il duo siciliano arriva a Sanremo 2021 con la canzone Musica leggerissima, una dedica al pop e a quelle canzoni che riescono a farci svagare dalle miserie quotidiane. Un testo che farà cantare tutti, promessa di un nuovo tormentone, che nel ritornello ci farà fare un salto indietro nel tempo grazie alle sonorità anni ’80.

Il brano scelto per la serata delle cover è Povera Patria di Franco Battiato.

Coma_Cose

Il duo indie formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano porterà a Sanremo la canzone Fiamme negli occhi. I Coma_Cose sono già conosciuti dal pubblico per via della loro collaborazione nel 2020 all’album Riserva naturale dell’album Feat (stato di natura) di Francesca Michielin e per la loro comparsa nella serie tv Netflix Summertime dove viene mostrato un loro concerto.

Ancora una cover dedicata a Lucio Battisti con Il mio canto libero, che Coma_Cose eseguiranno insieme a Alberto Radius e Mamakass.

Ermal Meta

Ermal Meta torna ancora una volta sul palco di Sanremo dopo averlo varcato diverse volte negli anni, il più delle volte con gruppi diversi. La prime due volte a Sanremo sono state come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla. Poi nel 2016 la prima volta da solista e nel 2017 arriva al terzo posto con la canzone Vietato Morire. Sarà però l’anno successivo che, accanto a Fabrizio Moro, vincerà a competizione canora con Non mi avete fatto niente.

La canzone che canterà quest’anno s’intitola Un milione di cose da dirti, ed è un crescendo di emozioni e frasi romantiche da far sciogliere i cuori. Per quanto riguarda la cover invece, Ermal Meta ha scelto Caruso di Lucio Dalla insieme alla Napoli Mandolin Orchestra.

Extraliscio e Davide Toffolo

Pronti a sorprendere il pubblico del Festival di Sanremo 2021 arrivano gli Extraliscio e Davide Toffolo, che portano in gara la canzone Bianca luce nera. Si tratta di una ballata folk dedicata ad una cartomante, misteriosa e magica.

Per quanto riguarda la serata dedicata alle cover, gli Extraliscio e Davide Toffolo canteranno la canzone Rosamunda di Gabriella Ferri insieme a Peter Pichler.

Fasma

Dopo aver partecipato a Sanremo 2020 con le nuove proposte, Fasma torna anche quest’anno sul palco dell’Ariston e lo fa con la canzone Parlami, dove il rap incontra la più classica delle canzoni d’amore italiane.

Per le cover invece Fasma ha scelto La fine di Nesli, che sarà anche presente per riproporla insieme.

Fancesca Michielin e Fedez

Una delle coppie di artisti più attesi in questa edizione del Festival sono la Michielin e Fedez che dopo Magnifico tornano a duettare con la canzone Chiamami per nome, una vera e propria canzone d’amore a due voci nella quale Fedez non si limita a rappare, ma accompagna nel canto la Michielin.

Per le cover i due artisti si cimenteranno in un Medley con Del verde di Calcutta Le Cose Che Abbiamo In Comune di Daniele Silvestri.

Francesco Renga

Quando trovo te e la canzone che Francesco Renga porterà sul palco dell’Ariston, una ballad sofisticata che parte col descrivere la citta in cui si vive e la vita frenetica per arrivare a raccontare le piccole grandi cose della quotidianità, le uniche cose che contano davvero.

Per quanto riguarda la cover, Renga presenterà la canzone Una ragione in più di Ornella Vanoni insieme a Casadilego.

Fulminacci

Con Santa Marinella il cantante Fulminacci porta Roma a Sanremo 2021, Roma città di mare con le sue ocalità costiere (come la Santa Marinella del titolo) con le sue storie e le sue follie. Divertimento e poesia in una canzone che saprà forse conquistare il pubblico del Festival.

Per la cover Fulminacci ha scelto Io penso positivo di Jovanotti, da eseguire insieme a Valerio Lundini e Roy Paci.

Gaia

Il ritmo brasiliano e appassionato di Gaia ci si presenta con la canzone Cuore Amaro, bano che promette di diventare un sicuro tormentone per i prossimi mesi. Per la cover la cantante ha deciso di portare sul palco dell’Ariston Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Lous And The Yakuza

Ghemon

Con Ghemon il rap e il funk arrivano anche sul palco di Sanremo 2021. La canzone che presenterà in gara si chiama Momento perfetto e parla di quel momento in cui, dopo essersi trattenuti troppo a lungo, arriva il tempo di tirare fuori tutto quello che si ha dentro.

Per quanto riguarda le cover Ghemon canterà insieme ai Neri per Caso un Medley delle canzoni Le ragazze, Donne, Acqua e sapone e La canzone del sole.

Gio Evan

Gio Evan porta sul palco del Festival la vita comune, quella in cui tutti possono identificarsi, ma lo fa con la poesia della sua canzone intitolata Arnica, una ballad molto dolce.

Per le cover invece il cantante ha scelto Gli Anni degli 883 da cantare insieme ai cantanti di The Voice Senior.

Irama

Dopo essere stato a Sanremo già nel 2016 e ne 2019 Irama torna all’Ariston con un brano che è pronto a sconfinare nella dance, si tratta di La genesi del tuo colore, una canzone che canta l’allegria e la voglia di vivere, e si prepara ad essere un altro dei tormentoni della prossima estate.

Per quanto riguarda la cover, Irama canterà Cyrano di Francesco Guccini.

La Rappresentate di Lista

Il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porta sul palco di Sanremo 2021 la canzone Amare, un inno al sentimento amoroso, che non si limita al romanticismo, ma porta tutto ad un livello più alto e assoluto.

Per quanto riguarda la cover, il duo sarà affiancato da Donatella Rettore con la sua Spendido Splendente.

Lo Stato Sociale

Dopo aver partecipato nel 2018 al Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, Lo Stato Sociale torna all’Ariston con la canzone Combat Pop, un brano che si presenta come una satira scanzonata della musica italiana che non manca nemmeno di malinconia e citazioni.

Per la serata delle cover Lo Stato Sociale ha scelto la canzone Non è per sempre degli Afterhours con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo.

Madame

Sul palco dell’Ariston anche la giovanissima Madame, che porta con sé le sonorità urban e contemporanee della canzone Voce, una vera e propria dedica d’amore. Per la serata delle cover Madame ci sorprenderà con una frizzantissima Prisencolinensinainciuso di Adriano Celentano.

Malika Ayane

Per la quinta volta a Sanremo, Malika Ayane quest’anno canterà la canzone Ti piaci così. Negli anni precedenti ha partecipato la prima volta nella sezione nuove proposte nel 2009 con Come foglie, poi nel 2010 con la canzone Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, nel 2015, con Adesso e qui (nostalgico presente) con cui si classificò terza.

Anche quest’anno la cantante porterà sul palco dell’Ariston una canzone molto potente, con un rimo sensuale e irrefrenabile che ci farà venir voglia di ballare. Per le cover invece, la Ayane ha scelto Insieme a te non ci sto più della Caselli.

Maneskin

Il rock non mancherà a Sanremo 2021 grazie ala partecipazione dei Maneskin che gareggiano con la canzone Zitti e buoni, un brano rock forte e carico che farà tremare i muri del teatro.

Per la serata delle cover il gruppo ha scelto la canzone Amandoti dei Cccp di Giovanni Lindo Ferretti da eseguire insieme a Manuel Agnelli.

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band

Come far mancare a questo Sanremo l’ecletticità di Max Gazzé, che insieme ai Trifluoperazina Monstery Band porta in gara la canzone Il farmacista. Si tratta di un brano elettronico dalle sonorità anni ’80 che è una vera e propria ballata ironica e musicalmente complessa. Non mancherà nemmeno un assolo di theremin.

Per le cover invece potremo ascoltare Del mondo dei Csi di Giovanni Lindo Ferretti eseguita con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band.

Noemi

Grande attesa per la canzone di Noemi dal titolo Glicine che ci regala un brano intriso di ricordi e malinconia, e pieno di grandi e intense emozioni. La cantante sale per la sesta volta sul palco dell’Ariston dopo esserci stata nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, nel 2016 con il brano La borsa di una donna e nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi.

Per la serata delle cover Noemi ha scelto di presentare insieme a Neffa la canzone Prima di andare via.

Orietta Berti

Per un Sanremo un po’ più classico, non mancherà nemmeno Orietta Berti, con la canzone Quando ti sei innamorato, un vero e proprio tuffo in una melodia di altri tempi. Dodicesima volta a Sanremo, la Berti non tornava al Festival dal 1992.

Per la serata delle cover la cantante ha scelto di eseguire Io che amo solo te di Sergio Endrigo insieme a Le Deva.

Random

Con la canzone Torno a te il giovanissimo Random porta a Sanremo un brano che canta di un amore desiderato che però continua a sfuggire. Per le cover invece il cantante ha scelto di presentare insieme ai The Kolors la canzone Ragazzo fortunato di Jovanotti.

Willy Peyote

Non mancherà il rap e la satira in questo Sanremo 2021 grazie alla canzone Mai dire mai (la locura) di Willy Peyote, una canzone al vetriolo sulla musica italiana che diventa una vera e propria canzone politica.

Per la serata delle cover è stato scelto invece Giudizi universali, di e con Samuele Bersani.

Per chi è curioso di leggere in anteprima i testi delle varie canzoni, questi sono pubblicati in esclusiva per Sorrisi e canzoni TV ed è possibile trovarli seguendo questo link.

I cantanti della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021 e le canzoni

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, quest’anno al Festival saranno presenti 8 artisti. Eccoli qui elencati insieme ai titoli delle canzoni che canteranno:

Avincola canterà Goal!

Davide Shorty canterà Regina

Elena Faggi canterà Che ne so

Folcast canterà Scopriti

Fratelli Dellai con Io sono Luca

Gaudiano canterà Polvere da sparo

Greta Zuccoli canterà Ogni cosa sa di te

Wrongonyou con Lezioni di volo

Gli ospiti di Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston non mancheranno certo gli ospiti in questa edizione. Primo fra tutti sarà presente per tutte le sere Achille Lauro. Pur non partecipando come concorrente, il cantante non farà mancare a sua eccentricità nemmeno quest’anno.

Altro ospite fisso presente in tutte le sere (tranne mercoledì 3 marzo) sarà Zlatan Ibrahimovic che in una delle serate sarà affiancato anche dall’allenatore del Bologna Sinisa Mihailovic.

Altri ospiti che invece saranno presenti per un’unica serata saranno i Negramaro, Alessandra Amoroso, Il Volo (con un omaggio ad Ennio Morricone), Loredana Bertè, che presenterà in anteprima il suo ultimo singolo Figlia di…, poi ancora Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, Alex Schwazer e infine Alberto Tomba e Federica Pellegrini che promuoveranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Non mancherà nemmeno un PrimaFestival, che dal 27 febbraio al 6 marzo sarà condotto dalla moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Ti ricordiamo che il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda tutte le sera dal 2 al 6 marzo su Rai Uno a partire dalle 20:40.

