Possiamo finalmente mostrarvi il trailer di School of Mafia e darvi una data definitiva riguardo la sua uscita. La commedia di Alessandro Pondi con Nino Frassica, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni sarà infatti al cinema dal 24 giugno.

Pronti, quindi, a vivere questa nuova avventura tutta italiana? Il film, distribuito da 01 Distribution, ha un trailer che riesce a farci entrare già nella storia, così da percepirne le prime sensazioni e cominciare ad avere un’idea di cosa ci attende. In occasione dell’uscita, come anticipato in apertura, vi mostriamo una clip del film in esclusiva, che ha per protagonisti proprio i personaggi principali del film, interpretati dagli attori Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio – Ad Honorem, In viaggio con Adele, Il tuttofare) e Giuseppe Maggio (Amore 14, Un amore così grande, Sul più bello).

Il soggetto e la sceneggiatura di School of Mafia recano la firma dello stesso Alessandro Pondi e, ancora, di Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani, mentre la fotografia è di Vladan Radovic. Il cast può contare su interpreti di tutto rispetto, alcuni già molto conosciuti, quali: Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Giulia Petrungaro, Giulio Corso, Mario Pupella, Tony Sperandeo e Monica Vallerini. Tra gli attori coinvolti anche Gianfranco Gallo e le partecipazioni speciali di Paola Minaccioni e Nino Frassica.

Una scena di School of Mafia

La sinossi di School of Mafia

Siete curiosi di sapere di cosa parla School of Mafia? Ecco la sinossi ufficiale del film, per saperne di più:

New York – giorni nostri. Tony Masseria, Joe cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi ‘u Ammazzaturi, il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.

Che ne pensate di questo film? Andrete a vederlo al cinema? Lasciateci un vostro commento e raccontateci le vostre impressioni!