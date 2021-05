Un nuovo film in arrivo con protagonista l’attore Nino Frassica, si tratta di School of Mafia, una commedia che gioca sui luoghi comuni legati al nostro Paese, in particolar modo all’Italia del Sud.

Un modo forse semplice di ridere di noi stessi, ma che tocca una certa originalità, anche grazie alla bravura di Nino Frassica, che ne è uno dei protagonisti, e degli altri attori del cast.

La trama e il trailer di School of Mafia

Il trailer di School of Mafia, che puoi vedere in cima all’articolo, mostra alcune scene molto divertenti ed esplicative della trama: siamo nella New York dei nostri giorni, tre boss della malavita italo americana hanno tre figli che vorrebbero avviare alla carriera di mafiosi.

I tre ragazzi, Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio, hanno però sogni ed aspirazioni lontani dalla volontà dei loro genitori. Il primo è un chitarrista che sta per entrare in un talent show molto famoso, il secondo è un appassionato di danza e ballerino, e il terzo è un cadetto dell’accademia di Polizia.

Contrari alle scelte di vita che i pargoli stanno prendendo, i tre genitori decidono di rapire i figli e mandarli in Sicilia, alla scuola di mafia di Don Turi ‘u Appicciaturi, il Padrino più famoso e temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri e propri boss.

L’esperienza, inizialmente traumatica per i tre ragazzi, diverrà occasione di scoperta di se stessi, e di salto vero il futuro della propria vita.

Il cast di School of Mafia

Il film, diretto da Alessandro Pondi, vede nel cast accanto a Nino Frassica anche Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Giulia Petrungaro, Giulio Corso, Mario Pupella, Tony Sperandeo, Monica Vallerini, Gianfranco Gallo e Paola Minaccioni.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche dal 24 giugno 2021.

E tu andrai a vederlo? Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi di School of Mafia.