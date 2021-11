Un grande ritorno per gli Scorpions con il singolo Peacemaker, una band che ha fatto la storia del rock e che tra qualche mese festeggerà i 50 anni di carriera nel mondo della musica.

Un ritorno con il botto, con una canzone che li riporta indietro a brani del passato, con le chitarre protagoniste insieme ad una voce che incrina i muri. Peacemaker è così, un classico brano rock che fa già sognare il ritorno dei grandi concerti live, e che apre le porte al nuovo album Rock Believer in uscita per il 25 febbraio del 2022.

Il brano, così come l’intero album, è il risultato di un intenso lavoro portato avanti durante i mesi di lockdown mondiale, registrato live con tutta la band al completo in studio.

Il testo di Peacemaker degli Scorpions è rock allo stato puro, è un ritorno alle origini, è una forza prorompente che ci spinge verso il domani, con una nuova e ritrovata forza. Un testo che è un vero e proprio inno al domani, al voltare pagina, al ripartire, frutto dei nostri tempi e di una generale voglia di tornare alla normalità.

L’uscita dell’album Rock Believer sarà seguito da un imponente tour mondiale degli Scorpions, che torneranno anche ad esibirsi in Italia, all’Arena di Verona.

Ecco come il frontman degli Scorpions, Klaus Meine, racconta la nascita di Peacemaker:

L’album è stato scritto e registrato nello stile classico degli Scorpions, con composizioni mie e di Schenker. Siamo davvero tornati all’essenza della musica che ci ha caratterizzati fin dall’inizio. Abbiamo registrato questo disco come una band, live, in un’unica stanza, come si faceva negli anni ’80. Non vediamo l’ora di ripartire e suonare per i nostri fan di nuovo.

[…]

Non siamo mai rimasti fermi così a lungo tra un tour e l’altro come durante la pandemia…ciò ci ha fatto crescere l’appetito, ora non vediamo l’ora di tornare a esibirci!

Klaus Meine