Il mondo dell’horror sta per accogliere nuovamente Scott Foley, che farà parte del cast di Scream 7, il prossimo capitolo della saga cult targata Spyglass e Paramount Pictures. Un annuncio che ha subito acceso la fantasia dei fan: il suo personaggio Roman Bridger era stato ucciso in Scream 3, eppure il franchise ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato. Nuovo antagonista? Flashback? Sospetti di gemelli nascosti? Tutto è possibile!

Un ritorno misterioso per Scott Foley

Il casting di Scott Foley ha lasciato tutti con una domanda: come farà a tornare in Scream 7, visto che Roman Bridger è stato ucciso?. Nei film precedenti, Roman si era già finto morto prima di rivelarsi il vero Ghostface di Scream 3, quindi l’ipotesi di una sua resurrezione non è da escludere.

Se invece la sua comparsa fosse legata a flashback o all’arrivo di un nuovo personaggio legato a Roman, le possibilità narrative diventano ancora più intriganti. Potrebbe trattarsi di un fratello gemello, oppure di un’eredità lasciata dal killer originale, pronta a sconvolgere i protagonisti.

Un cast stellare per il nuovo capitolo

Il settimo film del franchise vedrà il ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox, insieme a Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale e Mark Consuelos. Un mix di volti storici e nuovi ingressi, pronto a riportare tensione e adrenalina agli spettatori.

Il film sarà diretto da Kevin Williamson, il creatore della saga, e scritto da Guy Busick, già autore di Scream (2022) e Scream VI. Alla produzione troviamo James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che hanno già lavorato agli ultimi due film della saga.

Scream: un franchise immortale

Dal 1996, la saga di Scream ha ridefinito il genere horror, unendo slasher, metacinema e thriller psicologico. L’iconico Ghostface, con il suo mix di brutalità e ironia, è diventato un simbolo del cinema horror.

Ecco un riepilogo della storia del franchise:

Scream (1996) – Diretto da Wes Craven, il primo capitolo ha ridefinito il genere slasher.

– Diretto da Wes Craven, il primo capitolo ha ridefinito il genere slasher. Scream 2 (1997) – Un sequel all’altezza, che ha consolidato il successo della saga.

– Un sequel all’altezza, che ha consolidato il successo della saga. Scream 3 (2000) – Il capitolo che ha rivelato Roman Bridger come Ghostface.

– Il capitolo che ha rivelato come Ghostface. Scream 4 (2011) – Un ritorno nostalgico che ha aggiornato la formula del franchise.

– Un ritorno nostalgico che ha aggiornato la formula del franchise. Scream (2022) e Scream VI (2023) – Un reboot che ha riacceso la passione dei fan e superato i 900 milioni di dollari al botteghino.

Quanto ha incassato il franchise?

Con oltre 900 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Scream è uno dei franchise horror più redditizi della storia del cinema. L’ultimo capitolo, Scream VI, ha ottenuto un record al botteghino, incassando 108 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e 169 milioni in tutto il mondo.

Scott Foley: da Scream a Hollywood

Foley non è certo nuovo ai grandi franchise. Dopo il debutto in Scream 3, ha collezionato una lunga carriera televisiva con ruoli iconici in Scandal, True Blood, Grey’s Anatomy, Scrubs e The Unit. Il suo recente ruolo in The Girls on the Bus lo ha riportato sotto i riflettori, condividendo la scena con Melissa Benoist e Mark Consuelos, che ritroverà proprio in Scream 7.

Il futuro di Scream 7

L’attesa è alta e le speculazioni abbondano. Cosa possiamo aspettarci da Scream 7?

Un nuovo Ghostface ? Possibile, ma chi si nasconde dietro la maschera?

? Possibile, ma chi si nasconde dietro la maschera? Roman Bridger è davvero morto? La saga ci ha insegnato che la morte non è mai definitiva.

La saga ci ha insegnato che la morte non è mai definitiva. Un finale che chiuderà il ciclo? Oppure nuove porte si apriranno per futuri sequel?

L’unica certezza è che Scream 7 arriverà nelle sale con il compito di mantenere alto il livello di tensione e sorpresa, proprio come ha sempre fatto dal 1996.

