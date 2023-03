Guarda la video recensione di Scream 6 e scrivi un commento spiegando cosa ne pensi tu del film slasher.

Info su Scream 6

Scream VI è un film horror slasher statunitense del 2023 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e scritto da James Vanderbilt e Guy Busick. È il seguito di Scream (2022) e il sesto capitolo della serie cinematografica Scream. Il film vede la partecipazione di Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Hayden Panettiere e Courteney Cox, tutti nel ruolo già interpretato nei precedenti capitoli, insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving. Scream VI racconta la storia di un nuovo assassino Ghostface che prende di mira i sopravvissuti degli “attacchi eredità di Woodsboro” a New York. Il sesto film di Scream fu annunciato poche settimane dopo il successo di Scream (2022), con gran parte del cast che ha firmato per riprendere i loro ruoli. Le riprese si sono svolte a Montreal, in Canada, da giugno ad agosto 2022. Come i suoi predecessori, il film combina la violenza del genere slasher con elementi di commedia nera e un mistero “chi l’ha fatto”, satirizzando le tendenze delle serie di film e la sovversione delle aspettative del pubblico. Neve Campbell non ha ripreso il suo ruolo di Sidney Prescott perché ritenne l’offerta inaccettabile, rendendo questo il primo film di Scream senza di lei. Scream VI ha avuto la sua prima all’AMC Lincoln Square Theatre di Manhattan il 6 marzo 2023 ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 10 marzo dalla Paramount Pictures. Il film ha incassato 80 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto recensioni generalmente positive dai critici, che hanno elogiato le uccisioni e le interpretazioni.

Di cosa parla la trama di Scream 6?

Un anno dopo gli omicidi di Woodsboro organizzati da Richie Kirsch e Amber Freeman, la professoressa dell’Università di Blackmore, Laura Crane, viene adescata dal suo studente Jason Carvey, che la attira fuori da un bar a New York e la uccide indossando un costume da Ghostface. Jason progetta con il suo coinquilino Greg di uccidere le sorelle Sam e Tara Carpenter per completare ciò che Richie e Amber avevano iniziato, ma Jason riceve una chiamata da un altro Ghostface, che ha ucciso Greg e successivamente pugnala Jason a morte. Per il resto ti invitiamo a vedere il film.