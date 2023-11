Jenna Ortega è un’attrice dalla California classe 2002. Nonostante la giovane età, ha raggiunto il successo mondiale grazie alla serie tv Mercoledì (di cui è attesa la seconda stagione su Netflix) dove veste i panni della figlia maggiore della famiglia Addams.

Tuttavia, la ragazza vanta una carriera degna di nota che è iniziata ancora prima di interpretare Mercoledì. Ad esempio, infatti, è stata Harley Diaz nella serie Harley in Mezzo o Ellie Alves nella serie drammatica You e soprattutto è stata tra i protagonisti di Scream. In Scream, Jenna Ortega interpreta il ruolo di Tara Carpenter che, nel quinto capitolo, non ha fatto altro che urlare e piangere buttata sul pavimento, mentre nel sesto capitolo, invece, abbiamo assistito ad un’evoluzione del suo personaggio. C’erano tutte le carte in regola per un ruolo sempre più importante in Scream che è giunto alla sua settima stagione, ma che non vedrà l’attrice californiana tra i protagonisti.

Inizialmente la giustificazione data dal suo team era che Jenna Ortega si trova in un momento in cui lavora molto e non aveva il tempo materiale per dedicarsi a questo nuovo progetto, ma in realtà pare non essere così. A dare la versione ufficiale di quello che è successo ci ha pensato The Hollywood Reporter che è sempre in prima linea quando si tratta di rumors nel mondo del cinema americano e non solo. Sembra infatti che l’attrice non aveva ancora firmato per prendere parte al nuovo capitolo di Scream e che ha deciso, così, di abbandonare la produzione in seguito ad un litigio per motivi salariali. Stando ai rumors, infatti, visto il grande successo ottenuto nell’ultimo periodo, la Ortega ha chiesto un cospicuo aumento di salario rispetto a quanto prendeva nei capitoli precedenti passando da una cifra a cinque zeri ad una a sei zeri arrivando, così, a parlare di milioni di dollari.

Jenna Ortega ai Golden Globes

Al momento ovviamente si tratta solo di rumors che non hanno ancora ottenuto conferme ufficiali da parte dell’attrice e del suo staff, ma sappiamo che la Spyglass ha deciso di non concedere un aumento ed ha salutato l’attrice. Non è certo una novità per loro perché, in passato, è successa la stessa cosa con Neve Campbell che ha abbandonato Scream alla sesta stagione proprio a causa di una disputa salariale. Scream 7 non parte con il piede giusto perché il nuovo capitolo, oltre a Jenna Ortega, non vedrà la presenza di Melissa Barrera poiché l’attrice è stata licenziata dopo aver condiviso sui suoi social network alcuni post a sostegno del popolo palestinese. Inizialmente si era parlato dell’assenza di Jenna Ortega da Scream 7 proprio a seguito del licenziamento della collega, come gesto di solidarietà, ma così non è ed ora conosciamo la verità.

C’è chi sostiene che Scream sia pronto a concedere un aumento di stipendio a Neve Campbell per farla tornare a vestire i panni di Sidney Prescott insieme a Patrick Dempsey, suo marito Mark che non si vede sul piccolo schermo dal terzo capitolo. E questa soluzione renderebbe felici i fan più appassionati di Scream.

E tu sei un fan di Scream? Cosa ne pensi della decisione di Jenna Ortega di dire addio al film per motivi economici? Ti aspettiamo nei commenti!