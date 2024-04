Scrubs – Medici ai primi ferri è una serie tv statunitense ideata da Bill Lawrence che ha fatto il suo debutto nel 2001 ed ha tenuto compagnia al pubblico fino al 2010 con nove stagioni per un totale di 182 episodi. In grado di far divertire il pubblico con il suo umorismo paradossale, ma purtroppo non tutti la conoscono.

D’altronde, quella che stiamo vivendo è l’epoca dei reboot e dei revival che permettono di far tornare in auge dei titoli molto amati del passato e di farli conoscere, al tempo stesso, alle nuove generazioni. È sufficiente pensare alla recente reunion di Friends o al reboot di Gossip Girl con molti altri titoli in arrivo. E tra i titoli in arrivo potrebbe esserci anche quello di Scrubs. Certo non è una novità perché è già da un paio di anni che si parla di questa possibilità con il pubblico che, ovviamente, spera possa diventare realtà nel più breve tempo possibile. Dopo 14 anni lontano dal piccolo schermo, è arrivato il momento del ritorno di Scrubs?

Il pizza party degli attori di Scrubs

Una delle opzioni che piacerebbe maggiormente al pubblico è quella di una reunion dove i protagonisti della serie tv sono pronti per rimettersi in gioco sulla falsa riga, appunto, di quella di Friends dove si raccontano aneddoti e si commentano le puntate tutti insieme. Sappiamo che Christa Miller, colei che veste i panni di Jordan Sullivan, ma che è anche la moglie di Bill Lawrence, tormenta il marito ogni giorno in merito a questa possibile reunion e proprio da Christa Miller arrivano nuovi indizi che fanno ben sperare i fan della serie tv. La donna, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dove, oltre la conduttrice Amanda Kloots, sono presenti anche Zach Braff, John C. McGinley e Sarah Chalke, ovvero i protagonisti di Scrubs che hanno preso parte ad un pizza party improvvisato.

Che la reunion di Scrubs si stia avvicinando sempre di più? D’altronde Bill Lawrence lo scorso anno aveva rivelato che, prima o poi, questa reunion sarebbe stata inevitabile e magari ora è finalmente arrivato il momento di farla diventare realtà. Nonostante tutto, però, è bello vedere come i protagonisti della serie tv continuino a frequentarsi e vedere come sono rimasti amici. In un mondo difficile e pieno di insidie come quello di Hollywood è una cosa che piace al pubblico e che fa ben sperare. Scrubs, ancora oggi, resta una delle serie tv più amate con le sue nove stagioni che non hanno mai annoiato i telespettatori e che, al contrario, li hanno tenuti incollati al piccolo schermo: 182 episodi dove non mancano le risate, ma anche momenti di riflessione. Nell’attesa di sapere se questa reunion si farà o meno, chi vuole può concedersi un bel rewatch della serie con tutti gli episodi presenti sulla piattaforma di streaming di Disney + cosa che in molti stanno già facendo.

E tu sei un fan di Scrubs? Ti piacerebbe se ci fosse la tanto attesa reunion? Ti aspettiamo nei commenti!