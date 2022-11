È uscita oggi, Venerdì 18 Novembre 2022, la nuova hit di Diodato dal titolo “Se mi vuoi”. Il brano è utilizzato nella colonna sonora del film “Diabolik – Ginko all’attacco!”, film della regia dei Manetti Bros e uscito nelle sale cinematografiche nella giornata di ieri.

Dopo i successi radiofonici dell’ultimo periodo, Diodato torna dunque a prestare la sua voce per un progetto cinematografico, dopo “Che vita meravigliosa” presente nella colonna sonora del film “La dea fortuna” del 2019 per la regia di Ferzan Özpetek. Un mondo che ha sempre affascinato Diodato quello del cinema, con il quale ha avuto anche esperienze attoriali come la piccola apparizione in “Un’avventura” del 2019.

“Se mi vuoi” è prodotta e distribuita da Edizioni Curci e Creuza su etichetta Carosello Records.

Il significato di “Se mi vuoi” di Diodato

Naturalmente il brano essendo creato per il personaggio di Diabolik è profondamente legato, quasi in maniera indissolubile, allo spietato ma affascinante ladro dei fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.

Lo stesso cantautore ha espresso come il fatto che sulla copertina del fumetto di Diabolik ci fosse scritto che fosse un prodotto destinato a soli adulti l’abbia sempre affascinato, per avere qualcosa di proibito.

Ed è proprio ciò che muove Diabolik nelle sue gesta: ottenere ciò che è proibito. Il sound iniziale e lo stile riprendono in parte le colonne sonore degli ultimi film su James Bond. Un ritmo lento ma incalzante e coinvolgente, che ovviamente ha l’obiettivo di immergere lo spettatore nella storia dedicata a Diabolik e pienamente calzante con l’ambientazione anni ‘60 della pellicola.

In un passaggio ad un’intervista promozionale per la canzone “Se mi vuoi” Diodato ha affermato:

“Scrivere questo brano per il film mi ha dato la possibilità di affondare le mani nella mutevole materia del desiderio, di provare a tracciarne i chiaroscuri, a delineare i sussulti di una fiamma che brucia.”

Il testo di “Se mi vuoi” di Diodato

Guardami

come soltanto tu

tu che sai brillare nel buio

continua a chiamarmi dal buio

sarai questo bruciare per sempre

questo crimine della mia mente

più sei vicino e più capisco

che tutto è tutto ciò che rischio

Ma se mi vuoiio stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Tutto brucia tutto passa

tutto cambia faccia

se non sei pronto a morire

sei destinato a sparire

se questo fuoco chiuso dentro

stende un’ombra su di te

e so già che farà male

e anche se so che farà male

Se mi vuoi

io stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Se mi vuoi

se mi vuoi

Sai già che non so rinunciarese mi, se mi

anche se so che fari male

se mi, se mi

questa mia anima non sa

se mi, se mi

che cosa farsene della dignità

se mi vuoi

Se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

E tu, ha già ascoltato "Se mi vuoi" di Diodato? Dì cosa ne pensi nei commenti!