Inna è una cantante della Romania classe 1986, mentre Sean Paul è un cantante della Giamaica classe 1973. I due sono nomi molto amati e conosciuti in tutto il mondo con le loro canzoni che sono diventati dei veri e propri successi ballate ovunque. Questa volta tornano sulla scena musicale insieme con un duetto sulle note della canzone Up.

Up ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo capolavoro ed ottenere un ottimo riscontro. È sufficiente pensare che il video pubblicato su Youtube ha raggiunto, in pochi giorni, più di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il brano, prodotto da Alex Cotoi, Marcel Botezan e Sebastian Barac, è stato scritto da Minelli e dallo stesso Sean Paul. Una collaborazione che i fan aspettavano con ansia e che non ha deluso le aspettative dimostrando, ancora una volta, come sia Inna che Sean Paul siano in grado di attirare l’attenzione e far diventare qualsiasi brano un successo.

Sean Paul ed Inna

Il significato di Up

Nel brano Up si parla principalmente della volontà di superare un dolore ed una delusione che provengono dal passato. Come sappiamo, dopo aver sofferto, è difficile aprire nuovamente il proprio cuore e lo sa anche la ragazza protagonista della canzone che preferisce essere circondata dalle sue amiche e ballare o divertirsi con loro per dimenticare il tutto. Sean Paul, però, o meglio il protagonista maschile decide di stare da parte cercando di farle capire che non tutti gli uomini sono uguali e si può tornare ad amare e a lasciarsi andare, come in una grande festa.

E tu hai già sentito la canzone Up di Inna e Sean Paul? Cosa ne pensi di questo loro duetto? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Up

Woah-oh-oh

Woah-oh-oh

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

Ragazza strana, segno dell’Ariete

Cercherò di farlo bene questa volta

Ho solo bisogno di un posto e di un tempo

Stavo solo fissando la tua faccia online

Voglio fare rock adesso se è il momento

Ho appena fatto un doppio e aveva un buon sapore

Non posso permettermi di perdere altro tempo

Sto cercando di mostrarti che essere paziente non è la mia atmosfera, non la mia atmosfera

Sto provando a collegare alcune vibrazioni al più presto

Non ho mai avuto davvero un lato paziente

Sto provando a fare rock adesso se è il momento giusto, il momento è giusto

Per rendere te ed io la cosa che dura tutta la notte

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro (lavoro fatto)

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

Woah-oh-oh

Woah-oh-oh

Woah-oh-oh

Ragazza stravagante, segno Bilancia

So come diventi quando le stelle si allineano

So come diventi quando splende la luna piena

So quanto hai bisogno di spazio e del tuo tempo, spazio e tempo

Sto provando a fare rock adesso se è il momento

Conosci il tuo segno perché è vicino al mio

So che possiamo essere gli stessi a volte

So che hai bisogno di cure

So che stai rotolando fuori dalla cosa reale

So che hai tramandato queste altre cose

Sappi che non volevi rovinarmi la settimana

So cosa intendevi quando hai detto quelle cose

So che hai buone intenzioni quando dici la tua pace

Ti conosco anche se non mi conosci

ti conosco già

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?

So che stavi cercando qualcuno

Per renderti felice e portare a termine il lavoro

Hai detto che avevi bisogno di un uomo con soldi

Ma non posso essere lì, quindi ti importa ancora?