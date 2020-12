Finalmente la seconda parte di Viking 6 è pronta a tornare! Gli ultimi episodi di quella che pare essere la stagione finale della serie tv, verrà pubblicata su Amazon Prime il 30 dicembre! Gli episodi verranno caricati tutti in una volta su Prime, e successivamente messi in onda sul canale History nel corso del 2021.

L’annuncio del ritorno della serie tv, però, vale soltanto per Amazon Prime di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda, quindi non abbiamo ancora una data certa per l’Italia. Dobbiamo però considerare che per la prima parte della stagione 6, Tim Vision ha messo a disposizione gli episodi il giorno dopo la messa in onda statunitense, quindi dovrebbe mancare poco anche per noi!

Il trailer della seconda parte di Vikings 6

Nel trailer, che puoi vedere in cima all’articolo, ci vengono offerte le prime immagini degli episodi finali della serie tv, dove rivediamo i personaggi protagonisti in varie scene, in un crescendo di emozioni che vanno a stuzzicare la nostra curiosità e aspettativa.

Con queste parole lo showrunner di Vikings 6, Michael Hirst, ha voluto presentare gli episodi in arrivo:

La nostra monumentale saga dei Vichinghi sta arrivando alla sua conclusione, ma non può farlo prima che abbiate avuto la possibilità di guardare alcuni dei miei episodi preferiti di sempre. Prime Video metterà a disposizione il finale della serie al pubblico in streaming per la prima volta. Preparatevi a rimanere a bocca aperta per le numerose sorprese che troverete lungo questo viaggio. E se avete lacrime da versare, preparatevi a farlo… Michael Hirst

Sono parole che promettono davvero un grande spettacolo, e speriamo davvero che il finale di Vikings sia all’altezza di tutte le stagioni precedenti e soprattutto all’altezza delle nostre aspettative.

Il trailer a me è piaciuto molto, e tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.